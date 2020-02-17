Эстонский BMW ездит по России со скоростью 200 км/ч, но его не штрафуют. В дело вмешался блогер Варламов

Как раз с такими нарушениями полицейские всего мира активно борются с помощью установки камер слежения за скоростью. Однако в случае с Александром эта мера безопасности является неэффективной, ведь свои рекорды он ставит в России, а свой автомобиль он купил и зарегистрировал в Эстонии. У российских правоохранителей огромные проблемы с фиксацией таких нарушений и особенно с вынесением наказаний. "КоммерсантЪ" пишет, что 98% нарушителей-иностранцев уходят в России от наказаний.

Я в России, номера ЕС, камеры штрафы не выписывают. Ничего не пополняю :) — Aleksandr Litreev (@alexlitreev) February 15, 2020

Александр в защиту своей позиции также написал развернутый ответ Варламову, где пояснил, что данная фотография была сделана далеко от населенных пунктов на широкой скоростной трассе под Санкт-Петербургом и такая скорость не является крейсерской или комфортной, а скорее единовременной проверкой своих возможностей. Также он утверждает, что каждой дороге подходит своя скорость и строгие штрафы не являются панацеей. Более эффективным методом он считает само проектирование дорог и приводит в пример улицы Таллинна.

Цитируем:

- "то, как в целом спроектированы улицы (например в Таллинне в городе, в большинстве своем, ехать больше 40-50 км/ч просто неудобно, хотя в то же время есть улицы с разрешенной скоростью 70 км/ч).

А как считаете вы? Можно ли ездить со скоростью 200 км/ч? Отвечайте в нашем опросе и делитесь мнениями в комментариях.

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