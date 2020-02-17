17.02.2020, 13:30

Эстонский BMW ездит по России со скоростью 200 км/ч, но его не штрафуют. В дело вмешался блогер Варламов

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Андрей Цветаев
EST
Trip-87
Foto: Ester Vaitmaa

Известный блогер Илья Варламов присоединился к жаркому спору о недопустимом поведении на дороге. В центре скандала снова оказалась знаменитая немецкая марка. На этот раз с эстонскими номерами.

Пару дней назад в твиттере появилось фото спидометра автомобиля, где стрелка находилась за отметкой в 200 км/ч. Таким образом автор твита Александр Литреев (предприниматель, программист, путешественник, так он себя характеризует в соцсети) передал привет всем, кто выступает за ограничение автомобилизации, увеличение штрафов и отказ от личного транспорта в угоду общественному.

В комментариях мнения, как всегда, разделились. Нашлось много людей, кто захотел поддержать автора публикации такими же фотографиями своих "подвигов" на дорогах общего пользования. Фотографии спидометров различных BMW явно встречаются чаще других марок. Однако большинство людей в комментариях все-таки выступили с резкой критикой и осуждением. Среди осуждающих и видеоблогер Илья Варламов. Он написал целый пост в своем блоге, приведя сильные аргументы в пользу ужесточения наказаний за нарушение скоростного режима.

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"Причин ДТП много. Это и плохие дороги, и алкоголь, и нарушение ПДД. Но есть один критический момент — это скорость. Скорость — ключевой фактор риска на дорогах, она влияет как на вероятность аварии, так и на серьёзность последствий. Девять из десяти ДТП происходят из-за того, что водители нарушают правила дорожного движения" - написал в своем блоге Варламов.

Как раз с такими нарушениями полицейские всего мира активно борются с помощью установки камер слежения за скоростью. Однако в случае с Александром эта мера безопасности является неэффективной, ведь свои рекорды он ставит в России, а свой автомобиль он купил и зарегистрировал в Эстонии. У российских правоохранителей огромные проблемы с фиксацией таких нарушений и особенно с вынесением наказаний. "КоммерсантЪ" пишет, что 98% нарушителей-иностранцев уходят в России от наказаний.

Александр в защиту своей позиции также написал развернутый ответ Варламову, где пояснил, что данная фотография была сделана далеко от населенных пунктов на широкой скоростной трассе под Санкт-Петербургом и такая скорость не является крейсерской или комфортной, а скорее единовременной проверкой своих возможностей. Также он утверждает, что каждой дороге подходит своя скорость и строгие штрафы не являются панацеей. Более эффективным методом он считает само проектирование дорог и приводит в пример улицы Таллинна.

Цитируем:

- "то, как в целом спроектированы улицы (например в Таллинне в городе, в большинстве своем, ехать больше 40-50 км/ч просто неудобно, хотя в то же время есть улицы с разрешенной скоростью 70 км/ч).

А как считаете вы? Можно ли ездить со скоростью 200 км/ч? Отвечайте в нашем опросе и делитесь мнениями в комментариях.

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