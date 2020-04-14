Экзамены в Департаменте шоссейных дорог — как выбрать новую дату, нужно ли продлевать права?
Сейчас в Департаменте шоссейных дорог не принимают экзамены по теории и вождению. Что делать и как быть будущим автомобилистам?
Сейчас в Департаменте шоссейных дорог не принимают экзамены по теории и вождению. Что делать и как быть будущим автомобилистам?
Пропущенные экзамены
Если в период чрезвычайной ситуации назначенное время экзамена будет отменено решением Департамента шоссейных дорог, с экзаменуемым свяжутся и предложат новое время экзамена с освобождением от госпошлины. Департамент шоссейных дорог не может подготовить новые графики экзаменов до окончания кризиса. После окончания кризиса Департамент шоссейных дорог свяжется со всеми лицами, экзамены которых были отменены, и договорится о новом времени экзамена. Время экзамена лица, зарегистрировавшегося на экзамен через автошколу, будет изменено по договоренности с автошколой.
Вам будет предложено новое время, в случае если Вы сами ещё не зарегистрировались на новое время. На данный момент в электронной среде Департамента невозможно бесплатно зарегистрироваться на новый экзамен
Так как были отменены сотни экзаменов, то просим запастись терпением.
Что будет с теми, у кого экзамен по вождению или теории в настоящее время заканчивается?
Каждое письменное заявление будет рассматриваться в единичном случае. В заявлении стоит указать на чрезвычайное положение. В исключительных случаях мы дадим вам один экзамен по вождению при первой возможности.
Кто возместит стоимость арендованного трейлера для экзамена, который отменили в связи с чрезвычайным положением?
Поскольку экзамен был отменён из-за чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией вируса Covid-19, причиной считаются форс-мажорные обстоятельства, и Департамент не возмещает расходы.
Будет ли продлён годовой срок экзамена по теории или он всё же будет действовать один год?
Экзамен по теории действителен в течение 12 месяцев.
Департамент сам предложит новое время экзамена?
Мы соберём данные и предложим Вам новое время сами. Если Вы зарегистрируетесь на более поздний срок, то Вам не будет предложено время, и госпошлина не будет отменена.
Время экзамена сместится в конец очереди или сместятся все времена экзаменов?
Те, чей экзамен был отменён, не сместятся в конец очереди. По возможности их обслужат первыми.
Когда начнут принимать экзамены на категорию А?
Департамент шоссейных дорог учитывает распоряжения правительства нашей страны в рамках чрезвычайного положения, а также следит за погодными условиями. При возникновении подходящих условий мы известим автошколы и разместим информацию на своем сайте.
Право на вождение и водительские права
Срок действия медицинской справки истёк / истекает. Семейный врач не принимает / уже отменил назначенную встречу. Могу ли я обменять водительские права без действующей медицинской справки? Приостановится ли право на вождение?
Центры семейных врачей в нынешней чрезвычайной ситуации не могут предлагать услугу медосмотра, поскольку переорганизовали свою работу так, чтобы быть готовыми принять большое число инфицированных пациентов. Это необходимо для того, чтобы число случаев заболевания сохранялось по возможности на низком уровне.
В настоящее время министерства совместно разрабатывают регламенты, исключающие приостановление права на управление транспортным средством в случае истечения срока действия справки о состоянии здоровья в период кризиса и предусматривающие замену водительского удостоверения без действительной справки о состоянии здоровья.
Просим запастись терпением. Департамент шоссейных дорог тоже ждет решения. Информация о вступлении в силу изменений будет оперативно размещена на нашем сайте и в средствах массовой информации.
Как получить новые водительские права, если бюро закрыто?
Департамент создал для клиентов удобную возможность для совершения операций, не выходя из дома – электронную среду э-услуг. Рекомендуем все возможные операции в нынешней чрезвычайной ситуации совершать через э-услуги. Электронная среда э-услуг находится по адресу https://eteenindus.mnt.ee/main.jsf.
В Эстонии объявлено чрезвычайное положение, а это значит, что придётся действовать не так, как обычно.
В ближайшее время мне предстоит пройти окончательное обучение для замены водительского удостоверения. Что мне теперь делать?
Министерство образования и науки разослало автошколам письмо с предложением прекратить учебные поездки до окончания чрезвычайного положения, поскольку экстренные меры предусматривают сокращение контактов для уменьшения распространения вируса. Сейчас мы ищем решение для продления первичных водительских удостоверений до окончания чрезвычайного положения.
Сдача водительских прав или первичного водительского удостоверения на временное хранение
Тем не менее, водительские права или первоначальное водительское удостоверение должны быть сданы, несмотря на то, что бюро обслуживания были закрыты для клиентов. Можно сдать документ по почте (включая пребывание за границей) вместе с заполненной страницей сдачи водительских прав – доступно здесь: https://www.mnt.ee/en/etm/blankets/.
Профессиональное, дополнительное обучение и обучение водителей опасных грузоперевозок
В случае чрезвычайного положения инструктор может временно проводить профессиональное, дополнительное обучение и обучение водителей опасных грузоперевозок в электронном виде.
В виду чрезвычайного положения в стране разрешено временно проводить профессиональное и дополнительное, а также обучение водителей опасных грузоперевозок в электронном виде (уроки вождения по-прежнему должны проводиться индивидуально). Разумеется электронное обучение должно быть таким, чтобы потом его можно было бы доказать, то есть электронный журнал участия ученика должен быть сохранен.
Данное исключение важно, для того чтобы водитель, который вынужден оставаться дома из-за чрезвычайного положения, мог мудро использовать своё свободное время!
Данное исключение действительно до 26.04.2020 (будет продлено при необходимости).
Как зарегистрировать человека, который хочет пройти профессиональное и дополнительное обучение и у которого имеются иностранные водительские права, в регистре дорожного движения?
Инструктор не может зарегистрировать человека на обучение в электронной среде, если он не имеете права на вождение в дорожном регистре. Инструктор обязан проверить действительность иностранных водительских прав в Эстонии, как это делает Департамент. В виду чрезвычайного положения в стране, мы допускаем таких людей к обучению. Инструктор сообщает о таком человеке на адрес info@mnt.ee (одновременно с регистрацией остальной части группы), а также информацию о группе, в которую он желает зарегистрироваться. Департамент вручную регистрирует такого человека на обучение.
Заказ свидетельства о квалификации и перевозки опасных грузов при чрезвычайном положении.
Чтобы подать заявку по электронной почте, лицо должно отправить подписанное цифровой подписью заявление на адрес info@mnt.ee. Можно использовать заявление на домашней странице Департамента. При подаче заявления с цифровой подписью, лицо должно учитывать следующее:
В случае свидетельства для перевозки опасных грузов можно заказать только дубликат. Необходимые экзамены по теории в данный момент не принимают.
Источник и дополнительная информация.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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