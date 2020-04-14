Экзамены в Департаменте шоссейных дорог — как выбрать новую дату, нужно ли продлевать права?

Пропущенные экзамены

Если в период чрезвычайной ситуации назначенное время экзамена будет отменено решением Департамента шоссейных дорог, с экзаменуемым свяжутся и предложат новое время экзамена с освобождением от госпошлины. Департамент шоссейных дорог не может подготовить новые графики экзаменов до окончания кризиса. После окончания кризиса Департамент шоссейных дорог свяжется со всеми лицами, экзамены которых были отменены, и договорится о новом времени экзамена. Время экзамена лица, зарегистрировавшегося на экзамен через автошколу, будет изменено по договоренности с автошколой.

Вам будет предложено новое время, в случае если Вы сами ещё не зарегистрировались на новое время. На данный момент в электронной среде Департамента невозможно бесплатно зарегистрироваться на новый экзамен

Так как были отменены сотни экзаменов, то просим запастись терпением.

Что будет с теми, у кого экзамен по вождению или теории в настоящее время заканчивается?

Каждое письменное заявление будет рассматриваться в единичном случае. В заявлении стоит указать на чрезвычайное положение. В исключительных случаях мы дадим вам один экзамен по вождению при первой возможности.

Кто возместит стоимость арендованного трейлера для экзамена, который отменили в связи с чрезвычайным положением?

Поскольку экзамен был отменён из-за чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией вируса Covid-19, причиной считаются форс-мажорные обстоятельства, и Департамент не возмещает расходы.

Будет ли продлён годовой срок экзамена по теории или он всё же будет действовать один год?

Экзамен по теории действителен в течение 12 месяцев.

Департамент сам предложит новое время экзамена?

Мы соберём данные и предложим Вам новое время сами. Если Вы зарегистрируетесь на более поздний срок, то Вам не будет предложено время, и госпошлина не будет отменена.

Время экзамена сместится в конец очереди или сместятся все времена экзаменов?

Те, чей экзамен был отменён, не сместятся в конец очереди. По возможности их обслужат первыми.

Когда начнут принимать экзамены на категорию А?