Эксперты объясняют: заправляться 95-м бензином или 98-м?

Для езды на транспортных средствах с бензиновым двигателем часто подходит как моторный бензин 95, так и 98. Какая между ними разница и какой лучше выбрать для своего автомобиля?
”Самое главное, что должен помнить автовладелец при заправке топлива, — это то, что топливо следует заправлять у качественного продавца топлива, чтобы быть уверенным, что транспортное средство потребляет только то топливо, которое не повредит его. Только затем следует выбирать тип топлива в соответствии с допустимым для автомобиля”, — рассказал председатель правления Amserv Auto и бренд-менеджер Toyota Маргус Ныммик.
Директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti AS Раймо Вахтрик добавил, что поступающее в Эстонии в продажу моторное топливо должно соответствовать действующим в Эстонии стандартам качества EVS-EN 228 и 590. ”Сеть АЗС Circle K известна высоким качеством своего моторного топлива, и на наших заправочных станциях и автоматических заправочных станциях качество моторного топлива всегда безупречное, согласно государственной базе данных по мониторингу топлива. Все моторные бензины и дизельные виды топлива Circle K проходят многоступенчатый контроль на всех этапах производства, хранения и поставки”, — рассказал Вахтрик.
Моторный бензин 95 создан для повседневного использования в легковых автомобилях
Директор по продажам моторного топлива Circle K подчеркнул, что моторный бензин 95 создан, так сказать, для повседневного использования в обычных транспортных средствах. ”95 подходит, как правило, для всех транспортных средств с бензиновым мотором, и это более безопасный выбор, если есть сомнения, какой тип бензина использовать. Моторный бензин 95 — это так называемый стандартный бензин в большей части Европы”, — объяснил Вахтрик.
Он подчеркнул, что владельцам транспортных средств с бензиновыми двигателями стоит учитывать возраст транспортного средства при выборе заправочной станции — транспортным средствам постарше подходит чаще только топливо без этанола, т. е. стоит заправляться на заправочной станции или автоматической заправочной станции, где в ассортименте есть также моторные бензины, не содержащие этанола.
Ныммик со своей стороны добавил, что у многих транспортных средств у люка топливного бака есть знак No Bio, согласно которому не рекомендуется заправлять биотопливо. ”Этот знак действует только для 100-процентного биотоплива, а не для используемого в Эстонии бензина, в котором содержание этанола всего несколько процентов. И все-таки в зависимости от возраста автомобиля следует проверять, подходит ли ваше транспортное средство для биотоплива, поскольку для транспортных средств постарше топливо с биодобавкой действительно может не подходить”, — рассказал Ныммик. Для этого Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) составил обзор моторных транспортных средств, в которых не рекомендуется использовать моторный бензин с содержанием этанола свыше 5 процентов, и обзор опубликован на сайте Департамента транспорта.
По словам Ныммика, собственник транспортного средства принимает решение самостоятельно — использовать биотопливо или обычное моторное топливо, но важно следовать рекомендациям. ”Однако следует учитывать, что от биотоплива поступает меньше энергии, чем от обычного моторного топлива, поэтому расход топлива немного вырастет”, — отметил эксперт.
Вахтрик добавил, что, хотя в транспортное средство, для которого предусмотрено использование моторного бензина 95, можно заправлять и бензин 98, чаще это не представляется разумным, поскольку это дороже для потребителя и даёт больше нагрузки на окружающую среду.
Моторный бензин 98 подходит для спортивных автомобилей, техники для водного спорта и садовой техники
Как пояснил Ныммик, бензин 98 используют скорее для транспортных средств с большим объёмом работы, т. е. спортивных автомобилей, а также для большинства водных транспортных средств, таких как катера и скутеры, и садовой техники. ”У всех транспортных средств и также техники в инструкциях приведено, каково минимальное октановое число, и соответственно этому следует также выбирать топливо. Большее октановое число 98 требуется скорее как исключение и у особых моделей”, — рассказал Ныммик.
Представитель Circle K добавил, что моторный бензин с октановым числом 98 более устойчив к детонации по сравнению с бензином 95, т. е. может выдерживать более высокие температуры и давление в моторе без самовзрыва. ”Обычный бензин с октановым числом 95 начинает детонировать в тяжёлых режимах работы мотора с высоким давлением, поэтому теряется мощность и увеличивается расход топлива, поскольку бензин не успевает сгорать. Поэтому в более мощных и работающих на высоком уровне давления двигателях рекомендуется использовать моторный бензин 98”, — объяснил Вахтрик.
По его словам, моторный бензин 98 хорошо подходит в частности для водной, лесной и садовой техники, когда работа производится во влажной среде или на водоёмах и двигатели нуждаются в большей мощности на высоких оборотах.
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