Эксперты объясняют: заправляться 95-м бензином или 98-м?

”Самое главное, что должен помнить автовладелец при заправке топлива, — это то, что топливо следует заправлять у качественного продавца топлива, чтобы быть уверенным, что транспортное средство потребляет только то топливо, которое не повредит его. Только затем следует выбирать тип топлива в соответствии с допустимым для автомобиля”, — рассказал председатель правления Amserv Auto и бренд-менеджер Toyota Маргус Ныммик.

Директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti AS Раймо Вахтрик добавил, что поступающее в Эстонии в продажу моторное топливо должно соответствовать действующим в Эстонии стандартам качества EVS-EN 228 и 590. ”Сеть АЗС Circle K известна высоким качеством своего моторного топлива, и на наших заправочных станциях и автоматических заправочных станциях качество моторного топлива всегда безупречное, согласно государственной базе данных по мониторингу топлива. Все моторные бензины и дизельные виды топлива Circle K проходят многоступенчатый контроль на всех этапах производства, хранения и поставки”, — рассказал Вахтрик.

Моторный бензин 95 создан для повседневного использования в легковых автомобилях

Директор по продажам моторного топлива Circle K подчеркнул, что моторный бензин 95 создан, так сказать, для повседневного использования в обычных транспортных средствах. ”95 подходит, как правило, для всех транспортных средств с бензиновым мотором, и это более безопасный выбор, если есть сомнения, какой тип бензина использовать. Моторный бензин 95 — это так называемый стандартный бензин в большей части Европы”, — объяснил Вахтрик.

Он подчеркнул, что владельцам транспортных средств с бензиновыми двигателями стоит учитывать возраст транспортного средства при выборе заправочной станции — транспортным средствам постарше подходит чаще только топливо без этанола, т. е. стоит заправляться на заправочной станции или автоматической заправочной станции, где в ассортименте есть также моторные бензины, не содержащие этанола.

Ныммик со своей стороны добавил, что у многих транспортных средств у люка топливного бака есть знак No Bio, согласно которому не рекомендуется заправлять биотопливо. ”Этот знак действует только для 100-процентного биотоплива, а не для используемого в Эстонии бензина, в котором содержание этанола всего несколько процентов. И все-таки в зависимости от возраста автомобиля следует проверять, подходит ли ваше транспортное средство для биотоплива, поскольку для транспортных средств постарше топливо с биодобавкой действительно может не подходить”, — рассказал Ныммик. Для этого Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) составил обзор моторных транспортных средств, в которых не рекомендуется использовать моторный бензин с содержанием этанола свыше 5 процентов, и обзор опубликован на сайте Департамента транспорта.