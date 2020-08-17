Эксперт: когда в Эстонии будет столь же много электромобилей и пунктов зарядки, как и в ведущих странах?

Директор общественной сети пунктов зарядки электромобилей Circle K Europe Мария Эстенстад Фриис отмечает, что Норвегия стала всемирным центром э-мобильности из-за большого количества электромобилей в стране. ”Сейчас в Норвегии более 300 000 электромобилей, что составляет 10% от всего количества легковых автомобилей в стране. 50% новых автомобилей — это электромобили, 20% — транспортные средства с подключаемым гибридным силовым приводом. Мы предполагаем, что эта доля вырастет ещё больше, поскольку государство и частный сектор вложили огромные средства в создание сети пунктов зарядки электромобилей”, — сказала Эстенстад Фриис. По сравнению с Норвегией, в Эстонии по состоянию на начало августа 2020 года было только 1527 зарегистрированных электромобилей, что составляло 0,2% от всего количества легковых автомобилей в стране.

Два года назад сеть Circle K приняла решение ускорить внедрение электромобилей в Норвегии, вдвое увеличив число пунктов зарядки и вчетверо — количество зарядных устройств. Кроме того, мощность зарядных устройств была увеличена в десять раз. ”В начале проекта э-мобильности в Норвегии было только 129 пунктов зарядки, а на сегодняшний день их почти 500 по всей стране. Наши станции являются наиболее известными и предпочтительными пунктами зарядки во всей Норвегии благодаря самой широкой сети и комфортности заправочных станций Circle K”, — отметила Эстенстад Фриис.

Для развития необходимо сотрудничество между государством и частным сектором

Эстенстад Фриис добавила, что для ускорения внедрения электромобилей государство и частный сектор должны теснее сотрудничать. ”В Норвегии правительство внесло большой вклад в популяризацию электромобилей. Например: владельцев электрических транспортных средств освобождают от определённых государственных налогов — дорожного налога на скоростных дорогах и налога с оборота при покупке электромобиля, а также не надо платить за парковку в городе и т. д. Поэтому всё чаще люди отдают предпочтение электромобилям, ведь помимо экономии на расходах такое транспортное средство более экологично, а значит — полезнее для всего общества”, — пояснила Эстенстад Фриис.