17.08.2020, 15:30

Эксперт: когда в Эстонии будет столь же много электромобилей и пунктов зарядки, как и в ведущих странах?

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Elektriautod trügivad sisepõlemismootori kõrvale
Elektriautod trügivad sisepõlemismootori kõrvaleFoto: Taavi Sepp

Норвегия стала лидером в сфере э-мобильности, где за пару лет для электромобилей создали сеть пунктов зарядки электромобилей с почти 500 быстрыми зарядными устройствами, чтобы ускорить внедрение электромобилей. Когда же и в Эстонии будет столь же много электромобилей и будет сеть пунктов зарядки, сравнимая с той, что в Норвегии?

Директор общественной сети пунктов зарядки электромобилей Circle K Europe Мария Эстенстад Фриис отмечает, что Норвегия стала всемирным центром э-мобильности из-за большого количества электромобилей в стране. ”Сейчас в Норвегии более 300 000 электромобилей, что составляет 10% от всего количества легковых автомобилей в стране. 50% новых автомобилей — это электромобили, 20% — транспортные средства с подключаемым гибридным силовым приводом. Мы предполагаем, что эта доля вырастет ещё больше, поскольку государство и частный сектор вложили огромные средства в создание сети пунктов зарядки электромобилей”, — сказала Эстенстад Фриис. По сравнению с Норвегией, в Эстонии по состоянию на начало августа 2020 года было только 1527 зарегистрированных электромобилей, что составляло 0,2% от всего количества легковых автомобилей в стране.

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Два года назад сеть Circle K приняла решение ускорить внедрение электромобилей в Норвегии, вдвое увеличив число пунктов зарядки и вчетверо — количество зарядных устройств. Кроме того, мощность зарядных устройств была увеличена в десять раз. ”В начале проекта э-мобильности в Норвегии было только 129 пунктов зарядки, а на сегодняшний день их почти 500 по всей стране. Наши станции являются наиболее известными и предпочтительными пунктами зарядки во всей Норвегии благодаря самой широкой сети и комфортности заправочных станций Circle K”, — отметила Эстенстад Фриис.

Для развития необходимо сотрудничество между государством и частным сектором

Эстенстад Фриис добавила, что для ускорения внедрения электромобилей государство и частный сектор должны теснее сотрудничать. ”В Норвегии правительство внесло большой вклад в популяризацию электромобилей. Например: владельцев электрических транспортных средств освобождают от определённых государственных налогов — дорожного налога на скоростных дорогах и налога с оборота при покупке электромобиля, а также не надо платить за парковку в городе и т. д. Поэтому всё чаще люди отдают предпочтение электромобилям, ведь помимо экономии на расходах такое транспортное средство более экологично, а значит — полезнее для всего общества”, — пояснила Эстенстад Фриис.

Она отметила, что в начальной фазе продвижения э-мобильности правительство Норвегии помогало государственными субсидиями частному сектору при создании станций зарядки. Кроме того, для жителей создали публичную базу данных о зарядных устройствах для электромобилей. ”Информацию базы данных о местах расположения зарядных устройств используют различные навигационные приложения, благодаря чему владельцам электромобилей значительно проще планировать поездку, поскольку они не должны беспокоиться о поиске следующей зарядки. В приложениях видны все места расположения зарядных устройств в Норвегии и их можно отобразить также и на маршруте поездки”, — пояснила Эстенстад Фриис.

Директор общественной сети пунктов зарядки электромобилей Circle K Europe понимает, почему люди опасаются покупать электромобили, если не создано хорошей сети зарядных устройств. ”Для расширения сети зарядных устройств необходимы клиенты, поскольку создание пункта зарядки — это значительная инвестиция для предприятия. Установка и наладка одной сверхбыстрой зарядки стоит около 150 000 евро. Поэтому это в какой-то мере вопрос о курице и яйце — что должно быть раньше? Чем больше электромобилей продаётся, тем больше инвестиций делается в зарядные устройства”, — сказала Эстенстад Фриис.

Директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti Раймо Вахтрик надеется, что более широкое принятие к использованию электромобилей в Эстонии во многом зависит от действий правительства именно в уравнивании цен на электромобили и автомобили с двигателем внутреннего сгорания. ”Сейчас в Эстонии очень мало электромобилей, поскольку цены на эти транспортные средства достаточно кусачие. Надеюсь, что в ближайшее время цены упадут, поскольку производители автомобилей поставляют на рынок всё больше электромобилей. Однако самый большой стимул к покупке дают государственные субсидии, т. е. немало зависит от того, намерена ли Эстония и в дальнейшем предоставлять субсидии или нет. Последние субсидии на покупку электромобилей были разобраны в считанные часы. А также стимулом является налог на транспортное средство — мы отчётливо видим, что в странах Европейского союза, где введён налог на автомобиль на основании выбросов CO2, стало больше электромобилей”, — пояснил Вахтрик, добавив, что, в то же время, цель, конечно же, не состоит в том, чтобы сделать автомобили с экономичными двигателями внутреннего сгорания более дорогими с помощью налогообложения.

Владельцы электромобилей больше довольны своими автомобилями

Норвежцы очень хорошо приняли новые станции сверхбыстрой зарядки электромобилей и сразу же стали пользоваться ими. ”Все исследования в Норвегии показали, что владельцы электромобилей очень довольны своими автомобилями и пользовательским опытом — довольны больше, чем владельцы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Это значит, что и о замене автомобиля владельцы электромобилей думают реже, т. е. транспортное средство используется дольше”, — сказала Эстенстад Фриис. Однако она всё-таки отмечает, что расположение зарядных устройств имеет решающее значение для более широкого внедрения электромобилей. ”Зарядки для электромобилей должны быть сразу заметны с дороги, чтобы повышать уровень осведомлённости у потребителей. Если зарядки спрятаны где-то в углу позади заправочной станции, у потребителя не возникает верного представления о том, насколько широка сеть зарядок. Факт в том, что никто не хочет перелистывать сайты в поисках мест расположения зарядок”, — рассказала Эстенстад Фриис. Кроме того, на станциях зарядки должны предоставляться дополнительные услуги. Например, хорошо, когда зарядка находится недалеко от заправочной станции, где можно купить поесть и попить, где есть места для отдыха и туалеты. ”В таком случае можно во время зарядки электромобиля заняться чем-то нужным, чтобы остановка в пути была более приятной”, — сказала директор общественной сети пунктов зарядки электромобилей Circle K Europe.

Как Раймо Вахтрик, так и Мария Эстенстад Фриис надеются, что будущее заправочных станций вскоре изменится — топливные насосы будут заменены электрическими зарядными устройствами, благодаря чему некоторые нынешние заправочные станции станут в полном объёме станциями для зарядки электромобилей. ”В Норвегии мы уже начали замену топливных насосов электрическими зарядными устройствами. Вскоре у нас будут готовы первые заправочные станции только с электрическими зарядными устройствами, которые, я надеюсь, станут нормой в будущем”, — сказала директор общественной сети пунктов зарядки электромобилей Circle K Europe.

По словам Эстенстад Фриис электрическая зарядка не дороже ископаемого топлива. ”Это один из самых известных мифов. В случае с большей частью электромобилей зарядка осуществляется дома, где используется электричество по обычной цене. Зарядка на заправочной станции с помощью сверхбыстрых электрических зарядок немного дороже, поскольку предполагает вложения больших средств, но всё-таки в итоге намного дешевле ископаемого топлива”, — пояснила она. Например, на таллиннской заправочной станции Circle K в Лаагри цена сверхбыстрой зарядки составляет 0,35 € / кВт — таким образом, быстрая зарядка для поездки на расстояние около 100 километров стоит около 6 евро и такое количество электроэнергии можно получить примерно за 7 минут.

Домашние и офисные зарядные устройства стали частью повседневной жизни

В последующие годы Circle K Eesti планирует смело инвестировать средства в сеть пунктов зарядки с зарядными устройствами для электромобилей. ”Мы верим, что электромобили — это наше будущее. Поэтому мы должны готовиться к этому заранее и содействовать увеличению использования электромобилей в Эстонии. Наша цель — к концу этого года создать первичную сеть пунктов зарядки, которая охватит крупнейшие города и главные шоссе в Эстонии”, — сказал Вахтрик. В этом году предприятие Circle K Eesti начало сотрудничать с Enefit VOLT и IONITY, чтобы установить на заправочных станциях первые сверхбыстрые зарядки, которые позволяют за 3–5 минут зарядить электромобиль для поездки на 100 км. Вахтрик отмечает, что к концу этого года у предприятия будет возможность предлагать клиентам быструю зарядку электромобилей на 9 станциях по Эстонии, удовлетворяя первичную потребность в зарядке на любом маршруте по Эстонии. В ближайшие годы планируется дальнейшее увеличение количества зарядных устройств.

Помимо зарядных устройств на заправочных станциях сеть Circle K в Норвегии предлагает оборудование и решения для зарядки электромобилей как дома, так и в офисе. ”Наша основная цель — гарантировать удобную и доступную сеть пунктов заправки и зарядки для всех, независимо от того, едет ли человек на транспортном средстве, работающем на ископаемом топливе, или на транспортном средстве, работающем на электричестве. Поскольку мы выстроили обширную сеть заправочных и зарядных станций, мы решили сделать ещё один шаг вперёд, предлагая решения для зарядки электромобилей, устанавливаемые как у жилого дома, так и у офисного здания”, — сказала Эстенстад Фриис. Она добавила, что пару последних лет потребители в Норвегии имеют возможность приобрести зарядное устройство для электромобиля как к частному или квартирному дому, так и к офисному зданию. ”Это большое изменение, поскольку в таком случае люди смогут заряжать автомобиль повсюду: дома, в офисе, в общественных местах. До сих пор зарядка у квартирных домов была невозможна, т. е. пользователи зависели от общественных пунктов зарядки, что неизбежно приводило к возникновению неудобств. Мы заметили, что чем проще становится зарядка электромобилей, тем больше их появляется на улицах”, — сказала Эстенстад Фриис, добавив, что надеется, что соответствующие оборудование и услуги будут представлены также и на рынке Эстонии.

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