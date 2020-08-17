Эксперт: когда в Эстонии будет столь же много электромобилей и пунктов зарядки, как и в ведущих странах?

Она отметила, что в начальной фазе продвижения э-мобильности правительство Норвегии помогало государственными субсидиями частному сектору при создании станций зарядки. Кроме того, для жителей создали публичную базу данных о зарядных устройствах для электромобилей. ”Информацию базы данных о местах расположения зарядных устройств используют различные навигационные приложения, благодаря чему владельцам электромобилей значительно проще планировать поездку, поскольку они не должны беспокоиться о поиске следующей зарядки. В приложениях видны все места расположения зарядных устройств в Норвегии и их можно отобразить также и на маршруте поездки”, — пояснила Эстенстад Фриис.
Директор общественной сети пунктов зарядки электромобилей Circle K Europe понимает, почему люди опасаются покупать электромобили, если не создано хорошей сети зарядных устройств. ”Для расширения сети зарядных устройств необходимы клиенты, поскольку создание пункта зарядки — это значительная инвестиция для предприятия. Установка и наладка одной сверхбыстрой зарядки стоит около 150 000 евро. Поэтому это в какой-то мере вопрос о курице и яйце — что должно быть раньше? Чем больше электромобилей продаётся, тем больше инвестиций делается в зарядные устройства”, — сказала Эстенстад Фриис.
Директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti Раймо Вахтрик надеется, что более широкое принятие к использованию электромобилей в Эстонии во многом зависит от действий правительства именно в уравнивании цен на электромобили и автомобили с двигателем внутреннего сгорания. ”Сейчас в Эстонии очень мало электромобилей, поскольку цены на эти транспортные средства достаточно кусачие. Надеюсь, что в ближайшее время цены упадут, поскольку производители автомобилей поставляют на рынок всё больше электромобилей. Однако самый большой стимул к покупке дают государственные субсидии, т. е. немало зависит от того, намерена ли Эстония и в дальнейшем предоставлять субсидии или нет. Последние субсидии на покупку электромобилей были разобраны в считанные часы. А также стимулом является налог на транспортное средство — мы отчётливо видим, что в странах Европейского союза, где введён налог на автомобиль на основании выбросов CO2, стало больше электромобилей”, — пояснил Вахтрик, добавив, что, в то же время, цель, конечно же, не состоит в том, чтобы сделать автомобили с экономичными двигателями внутреннего сгорания более дорогими с помощью налогообложения.
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