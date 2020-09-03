Эко-активисты в Германии выступили против экологичных автомобилей

Как пишет Tiroler Tageszeitung, организация провела свое исследование и выяснила, что гибридные кроссоверы "иногда" выделяют в семь раз больше CO2, чем указано в заводских методичках.

Deutsche Umwelthilfe подчеркивает, что вариант с зарядкой аккумуляторов и поездкой только на электрическом приводе, что, собственно, возможно в случае с плагин-гибридами, –это чистейший обман. Большинство таких автомобилей принадлежит компаниям, которые, в свою очередь, снабжают своих водителей талонами на топливо, поэтому они не хотят заряжать машины на чарджерах. Из-за этого эти автомобили ездят как классические гибриды, бензин-электрический привод часто неэффективен, а если автомобиль еще и большой и тяжелый, он потребляет огромное количество топлива.

Позицию Deutsche Umwelthilfe уже поддержали ряд других организаций.

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