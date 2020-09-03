Эко-активисты в Германии выступили против экологичных автомобилей

Как пишет Tiroler Tageszeitung, организация провела свое исследование и выяснила, что гибридные кроссоверы "иногда" выделяют в семь раз больше CO2, чем указано в заводских методичках.
Deutsche Umwelthilfe подчеркивает, что вариант с зарядкой аккумуляторов и поездкой только на электрическом приводе, что, собственно, возможно в случае с плагин-гибридами, –это чистейший обман. Большинство таких автомобилей принадлежит компаниям, которые, в свою очередь, снабжают своих водителей талонами на топливо, поэтому они не хотят заряжать машины на чарджерах. Из-за этого эти автомобили ездят как классические гибриды, бензин-электрический привод часто неэффективен, а если автомобиль еще и большой и тяжелый, он потребляет огромное количество топлива.
Позицию Deutsche Umwelthilfe уже поддержали ряд других организаций.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
В сети опубликовали подробности об интерфейсе PlayStation 5
Страны, с которыми Россия может открыть границы 1 сентября
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Какой контент вырезали из игр после жалоб на расизм