"Довод" глазами автолюбителя

Tenet ( aka "Довод") Нолана, помимо прочих достоинств, весьма хорош и необычен для Голливуда в плане автомобильного реквизита. В нем начисто отсутствует практически обязательный для современной киноиндустрии продакт плейсмент и нет раздражащего давления продвигаемой автомобильной марки. В "Доводе" за спасение человечества на Пярнуском шоссе Таллина бьются и "Ауди", и БМВ, и "Сааб". Причем с моделями десятилетней давности.

Кстати, да, "Сааб". "Довод" стал первым и скорее всего единственным случаем выхода в большой киноматограф самого последнего Saab 9-5. Запущенного в производство как раз 10 лет назад и печально сгинувшего вместе с самой фирмой год спустя. До сего момента он засветился лишь в паре домашних, шведских фильмов и на вторых сериальных ролях. В "Доводе" использовали три экземпляра 9-5. Богатый Aero для крупного плана и два Linear попроще при съемке эпических кульбитов. Впрочем, в итоге разбили все три машины из 11 280 выпущенных.

К слову, Saab не был сильно любим Голливудом даже при жизни. Странно для марки с определенной перфоманс репутацией и вдобавок широко представленной в США. Из фильмов, где "Сааб" являлся машиной главного героя я с налету могу припомнить только хорроровскую "Муху" середины 80-х. В котором прибабахнутый ученый ( а кто же еще) использовал для личного передвижения изрядно проржавевший 99.