Дорожное страхование: 4 ситуации, при которых cтраховое общество может взыскать деньги обратно

Смысл дорожного страхования заключается в том, что, попав в ДТП, пострадавший не должен самостоятельно оплачивать причиненный ущерб или же требовать компенсацию с виновника происшествия. Тем не менее, в определенных случаях страховая компания имеет право требовать возврата выплаченной компенсации с виновной стороны.

1. Пьяных водителей ожидает обратное требования от страховой компании

Распространено ошибочное мнение, что дорожное страхование не покрывает ущерб, причиненный пьяным водителем. "Важно знать, что пострадавшая сторона не останется без компенсации, просто позднее страховка в полном объеме истребует выплаченную сумму с виновника ДТП", — заверяет Кяэрамеэс. На основании договора о дорожном страховании компенсируется как ущерб, причиненный имуществу, так и людям, и последний тип компенсации покрывает также расходы на похороны, содержание и компенсацию по нетрудоспособности.

2. Водитель, скрывшийся с места происшествия, дорого за это заплатит

Также страховые компании требуют от виновников возврата выплаченной суммы компенсации в полном объеме в тех случаях, если виновник скрылся с места происшествия. Зачастую водители скрываются с места происшествия, если сам пострадавший физически не присутствует на месте. Например, в ситуации, когда на парковке оставляют вмятину дверью на другом автомобиле или случайно наезжают на дорожный знак задним ходом. "Такие ситуации случаются все чаще. В основном водители покидают место происшествия по незнанию, т.к. они не имеют представления о том, что подобный тип ущерба также подлежит компенсации на основании договора о дорожном страховании", — констатирует Кяэрамеэс.

3. Максимальная допустимая скорость является обязательной для всех водителей

Соблюдение максимальной допустимой скорости является для всех обязательным, и в случае причинения ущерба водителем, превысившим скорость, страховая компания запросит возврат выплаченной компенсации с виновника происшествия. "Если скорость была превышена более, чем на 41 км/ч, виновник должен будет оплатить ущерб на 100% из собственного кармана", — комментирует руководитель отдела разработки продуктов в области страхования автомобилей, машин и оборудования от IIZI.