Департамент: замена резины может и подождать

"Срок перехода на летнюю резину в Эстонии сделали гибким, поскольку погодные условия в разных районах страны могут отличаться. По данным порталов прогнозов погоды, морозы будут как в середине, так и в конце апреля", — приводит слова эксперта по дорожному движению Департамента шоссейных дорог Виллу Ване портал rus.err.

"Учитывая переменчивую погоду и безопасность участников дорожного движения, полиция точно не будет никого штрафовать за шипованную резину", — пояснила ведущий чиновник охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

Согласно действующим правилам, шипованные шины можно использовать с 15 октября до 31 марта. В качестве исключения в случае зимних дорожных условий можно использовать шипованную резину с 1 октября до 30 апреля. Использование летней резины обязательно с 1 мая.

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