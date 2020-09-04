Департамент шоссейных дорог вновь открывает свои бюро в Раквере, Йыхви и Нарве

В Нарве и Раквере бюро открыты в понедельник с 9.00 до 17.00. В Йыхви в связи с работами на электроподстанции бюро работает с 9.00 до 12.00.
Во всех отделениях Департамента шоссейных дорог в первую очередь обслуживают тех, у кого заранее забронировано время приема. Для тех, у кого время не забронировано, ожидание приема может растянуться на длительное время, при этом ожидать приема нужно на улице.
Забронировать время можно здесь.
Из-за закрытия бюро были отменены 468 экзаменов по вождению и 162 экзамена по теории.
Департамент шоссейных дорог известит всех, кого коснулась отмена, о новом времени проведения экзамена.
Департамент просит клиентов при малейшем подозрении на болезнь (плохом самочувствии, приезд из эпидемиологически неблагополучных регионов, контакты с инфицированными) перенести посещение бюро на более позднее время.
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