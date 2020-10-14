Circle K переходит на зимнее топливо: советы для автовладельцев на холодное время года

”В последние годы первая волна холодов приходилась на октябрь, когда температура воздуха ночью падала до -10 градусов. Поэтому мы заранее начали переход с летних видов топлива на зимние, чтобы обеспечить надёжность работы транспортных средств в период холодов”, — сказал менеджер по моторному топливу Теэдо Мельтс.

В соответствии с законом зимнее дизельное топливо с морозостойкостью -26 градусов должно быть в продаже на всех заправочных станциях Эстонии с 1 декабря по 29 февраля. С 1 октября по 1 декабря в Эстонии действует переходный период, когда продаваемое дизельное топливо может соответствовать как летним, так и зимним требованиям.

”Поскольку летние виды топлива предназначены для использования до первых температур ниже нуля, то в Эстонии переход на зимние виды топлива начинается большей частью уже в октябре, однако решение о точном времени перехода остаётся за каждой сетью заправочных станций”, — пояснил Мельтс. Он добавил, что холодостойкость переходного топлива, продаваемого в Circle K, достигает -16 ° градусов.

Менеджер по моторному топливу Circle K отметил, что потребители зачастую не думают, какое топливо в баках их автомобилей, и что случится в тот момент, когда наступят зимние холода. ”Если транспортным средством пользуются только по выходным или ещё реже, то очень высока вероятность, что к концу октября в баке ещё будет топливо, которое залили в сентябре. С приходом волны холода такие автомобили сразу выходят из строя”, — пояснил Мельтс.

Зимой держите бак полным, чтобы туда не попала вода

Зимние виды топлива больше всего влияют на транспортные средства с дизельным двигателем. С приходом низких температур в дизельном топливе с неподходящей морозостойкостью возникают парафиновые кристаллы, которые закупоривают топливный фильтр, в результате чего топливо перестаёт проходить через него, и автомобиль не заводится.

”Если случится такое, то автомобиль нужно транспортировать в тёплое место, чтобы топливо стало более жидким. Если и после этого двигатель не заведётся, то следует заменить топливо в баке на качественное зимнее дизельное топливо”, — сказал менеджер по моторному топливу Circle K. Также он рекомендовал проверять до начала зимы аккумуляторы у всех дизельных автомобилей.