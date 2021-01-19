Circle K начнет продавать моторный бензин, который не содержит этанол

Circle K начнет продавать круглогодично моторные бензины, которые не содержат этанол, чтобы соответствовать ожиданиям и требованиям потребителей в Эстонии. Обязанность по использованию возобновляемой энергии, вытекающую из закона, Circle K выполняет включением доли парафинового дизельного топлива (HVO) в дизельное топливо и обеспечением зеленой энергии в общественных зарядных устройствах для зарядки электромобилей.
”Опубликованная Налогово-таможенным департаментом статистика, а также м практика Circle K показывают, что около 50% покупателей моторного бензина используют сейчас моторный бензин 98, поскольку он не содержит этанол. Мы не считаем правильным, что потребители, которые предпочитают топливо без этанола, были вынуждены использовать бензин 98 с высоким октановым числом, хотя для их транспортных средств рекомендуется моторный бензин 95, который одновременно и дешевле”, — пояснила член правления и генеральный директор Circle K Eesti AS Кай Реало.
Реало подчеркнула, что помимо указанного выше, в нынешней ситуации пандемии не разумно для выполнения требований, предъявляемых к возобновляемой энергии, конкурировать с учреждениями здравоохранения в использовании этанола, поэтому в новой ситуации следует применять целостные и жизнеспособные в долгосрочной перспективе решения.
”Этанол — главный компонент средств для дезинфекции, спрос на который резко вырос в течение года. Поскольку конкуренция на рынке этанола привела бы к росту цены, продолжать использовать этанол в новой ситуации в моторном топливе не соответствует интересам государств и потребителей”, — отметила Реало.
Продажа моторного бензина 95 без этанола была разрешена согласно новой редакции Закона о жидком топливе, принятой в 2020 году, благодаря которой были изменены условия для продавцов топлива в плане обеспечения больше гибкости при выполнении требований относительно доли возобновляемой энергии — требование 10 процентов доли возобновляемого топлива следует выполнять на основе импортёра в течение года, а обязанности обеспечения возобновляемой энергии на каждый литр топлива больше нет.
”Будучи ответственным предприятием, мы очень серьёзно относимся к постоянно ужесточающимся требованиям относительно доли возобновляемой энергии и снижения CO2. Circle K выполняет требование доли 10% возобновляемой энергии через добавление более экологичного парафинового дизельного топлива или HVO в дизельные виды топлива, через развитие сети зарядок для электромобилей и использование зелёного электричества в общественных зарядках для электромобилей”, — пояснила Реало, которая выразила надежду, что на сегодня насыщенный этап изменения законов позади, и в ближайшее время в законах не поменяются требования относительно содержания возобновляемого топлива.
Она добавила, что электричество — это топливо будущего для транспортных средств, поэтому важно развивать современную инфраструктуру общественных быстрых зарядок, чтобы расширить возможности для быстрой зарядки по всей Эстонии и для более распространённого использования экологичных электромобилей.
С января сеть Circle K стала поставлять на заправочные станции помимо бензина 98 milesPlus также моторные бензины 95 miles и 95 milesPlus, не содержащие этанол. По плану полностью не содержащий этанол моторный бензин 95 должен быть доступен как минимум в конце февраля — в начале марта. Соответствующая маркировка 95E0 (не содержит этанол) будет нанесена на все бензоколонки.
В зимний период на всех заправочных станциях Circle K доступно также дизельное топливо с морозостойкостью -32°C, которое не содержит биодизеля FAME.
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему
Установлен основной источник распространения коронавируса