Circle K начнет продавать моторный бензин, который не содержит этанол

”Опубликованная Налогово-таможенным департаментом статистика, а также м практика Circle K показывают, что около 50% покупателей моторного бензина используют сейчас моторный бензин 98, поскольку он не содержит этанол. Мы не считаем правильным, что потребители, которые предпочитают топливо без этанола, были вынуждены использовать бензин 98 с высоким октановым числом, хотя для их транспортных средств рекомендуется моторный бензин 95, который одновременно и дешевле”, — пояснила член правления и генеральный директор Circle K Eesti AS Кай Реало.

Реало подчеркнула, что помимо указанного выше, в нынешней ситуации пандемии не разумно для выполнения требований, предъявляемых к возобновляемой энергии, конкурировать с учреждениями здравоохранения в использовании этанола, поэтому в новой ситуации следует применять целостные и жизнеспособные в долгосрочной перспективе решения.

”Этанол — главный компонент средств для дезинфекции, спрос на который резко вырос в течение года. Поскольку конкуренция на рынке этанола привела бы к росту цены, продолжать использовать этанол в новой ситуации в моторном топливе не соответствует интересам государств и потребителей”, — отметила Реало.

Продажа моторного бензина 95 без этанола была разрешена согласно новой редакции Закона о жидком топливе, принятой в 2020 году, благодаря которой были изменены условия для продавцов топлива в плане обеспечения больше гибкости при выполнении требований относительно доли возобновляемой энергии — требование 10 процентов доли возобновляемого топлива следует выполнять на основе импортёра в течение года, а обязанности обеспечения возобновляемой энергии на каждый литр топлива больше нет.

”Будучи ответственным предприятием, мы очень серьёзно относимся к постоянно ужесточающимся требованиям относительно доли возобновляемой энергии и снижения CO2. Circle K выполняет требование доли 10% возобновляемой энергии через добавление более экологичного парафинового дизельного топлива или HVO в дизельные виды топлива, через развитие сети зарядок для электромобилей и использование зелёного электричества в общественных зарядках для электромобилей”, — пояснила Реало, которая выразила надежду, что на сегодня насыщенный этап изменения законов позади, и в ближайшее время в законах не поменяются требования относительно содержания возобновляемого топлива.