Центр надзора за дорожным движением: что позволено уборочной технике на дорогах?

Согласно части 4 статьи 84 Закона о дорожном движении, водитель транспортного средства технической службы с включенным проблесковым маячком желтого цвета может при выполнении трудовых заданий отступать от требований, установленных частью 1 статьи 14, статьями 20 и 45 и частью 6 статьи 48 настоящего Закона, а также от требований дорожных знаков, за исключением знаков приоритета и знаков ограничения скорости, и требований дорожной разметки.

Согласно части 2 статьи 17 закона, участник дорожного движения обязан уступить дорогу транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета или синим сигнальным огнем и включенным или не включенным специальным звуковым сигналом и сопровождаемому им транспортному средству, а также транспортному средству с включенным желтым проблесковым маячком при выполнении им работ на дороге и сопровождаемому им транспортному средству. При необходимости участник дорожного движения должен остановиться, чтобы уступить дорогу.

Исходя из вышесказанного, транспортное средство технической службы с включенным проблесковым маячком желтого цвета может ехать по левой стороне дороги, парковаться и останавливаться в местах, где порядок дорожного движения этого не позволяет, а также ехать вне границ полосы движения, по тротуару и совершать вне населенного пункта поворот на лево или разворот на дороге с разделительной полосой. Водитель должен гарантировать безопасность движения, когда он использует права, исходящие из закона.

Хотя водитель транспортного средства технической службы с включенным проблесковым маячком желтого цвета может не соблюдать часть требований ПДД, но знаки дорожного движения (уступи дорогу и стоп) и сигналы светофора водитель игнорировать не может.

Центр надзора за дорожным движением отмечает, что водители уборочной техники делают тяжелую и достойную благодарности работу, и другие водители могут помочь им выполнять эту работу, не препятствуя их движению и сохраняя внимательность при появлении спецтехники на горизонте.