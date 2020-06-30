C 1 июля ”зеленая карта” дорожного страхования перестанет быть зеленой

Что именно представляет собой ”зеленая карта”?

Это международный полис дорожного страхования, который можно заказать для автомобиля у страховой компании наряду с эстонским полисом дорожного страхования. Если раньше такая карта всегда была физически распечатана на зеленой бумаге, то с 1 июля она может быть представлена на обычной белой бумаге. Компания Salva может отправлять ”зеленые карты” клиентам в формате PDF. Клиент имеет возможность самостоятельно распечатать полученный файл.

Отправляясь в какие страны, обязательно нужно иметь при себе ”зеленую карту”?

”Зеленая карта” понадобится при поездке на автомобиле за пределы Европейской экономической зоны и Швейцарии. Такими странами являются Албания, Андорра, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Израиль, Иран, Македония, Марокко, Молдова, Черногория, Сербия, Великобритания, Тунис, Турция, Украина, Беларусь и Россия.

Для поездок в пределах Европейской экономической зоны и Швейцарии достаточно распечатки обычного полиса дорожного страхования, но, если вы больше передвигаетесь по южной Европе, для упрощения возможного делопроизводства мы рекомендуем все же захватить с собой ”зеленую карту”.

Стоит напомнить и то, что с 1 февраля Великобритания больше не является страной Европейской экономической зоны, поэтому при поездке в эту страну следует взять с собой ”зеленую карту”.

Как можно получить ”зеленую карту”?

Если раньше для получения ”зеленой карты” следовало обратиться в ближайшее представительство Salva Kindlustus или заказать ее домой по почте, то с 1 июля достаточно заказать ”зеленую карту” при помощи сайта Salva и она будет отправлена вам по электронной почте. Заказанная карта придет в формате PDF и клиент сможет самостоятельно ее распечатать. Разумеется, при желании и в дальнейшем можно обратиться за ”зеленой картой” в представительство Salva.

Сколько стоит ”зеленая карта”?

Salva Kindlustus не взимает дополнительную плату за выдачу ”зеленой карты”.