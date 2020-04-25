25.04.2020, 22:05

Будьте внимательнее, дезинфицируя салон автомобиля — вы можете его испортить!


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Будьте внимательнее, дезинфицируя салон автомобиля — вы можете его испортить!
Harku lapsevanemate protestFoto: Tiit Blaat

За последний месяц резко увеличилось количество автомобилей, владельцы которых настолько рьяно подошли к дезинфекции салона, что бесповоротно испортили некоторые его части. Руководитель автосервиса MB Abi Андрей Мятинг делится некоторыми советами, как можно безопасно продезинфицировать салон, чтобы дальнейшая эксплуатация автомобиля была не только безопасной, но и эстетически приятной.

Окончание зимы для автолюбителей, как правило, означает проведение некоторых процедур по уходу за автомобилем: замену резины, обслуживание систем кондиционирования и вентиляции салона и, конечно, традиционную ”большую чистку”. На фоне ситуации с коронавирусом именно к этой процедуре стоит относиться более внимательно. Неправильное использование средств дезинфекции может бесповоротно испортить салон автомобиля.

”Мы обратили внимание на то, что к нам в мастерскую стали привозить автомобили со стертым покрытием руля и кнопок на передней панели управления, которые, как выяснилось, усердно обрабатывали спиртосодержащими антисептиками. К сожалению, в таком случае защитные слои и полировка были безвозвратно испорчены. Казалось бы, речь идет о декоративных деталях, но именно эти детали создают чувство комфорта при использовании автомобиля и влияют на цену при его продаже. Стертую полировку не исправить, приходится менять в целом работающую деталь, что как правило обходится недешево”, — прокомментировал руководитель MB Abi Андрей Мятинг.

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Статьи в интернете рекомендуют обрабатывать поверхности в машине антисептиками. Однако спиртосодержащие жидкости плохо подходят для используемых в салоне материалов, будь то пластик, кожа или прорезиненные элементы отделки. Для уборки в салоне следует использовать мягкие салфетки, не содержащие спирт. В крайнем случае можно помыть поверхности теплой водой с детским мылом.

Перед летним сезоном следует уделить внимание также салонному фильтру и системе кондиционирования, поскольку в этих местах скапливается пыль, грязь и влага, то есть, при отсутствии должного ухода здесь создается идеальная среда для размножения бактерий.

”Мы понимаем, что сейчас даже выезд в мастерскую с целью замены фильтров или обслуживания может представлять некоторые риски для автовладельцев. Поэтому MB Abi предлагает клиентам услугу — мы сами приезжаем и забираем автомобиль на обслуживание, после чего привозим его обратно. Услуга бесплатная, и с ее помощью можно выполнить необходимые работы как раз в то время, когда люди находятся дома и не нуждаются в автомобиле”, — рассказал Андрей Мятинг о нововведении.

Из-за чрезвычайного положения в правительство Эстонии ввело ряд ограничений на сферу торговли и услуг. Автомастерские остаются открытыми, но должны придерживаться общих правил — использовать средства индивидуальной защиты, обеспечить дистанцию между людьми и соблюдать гигиену. При проявлении симптомов болезни или контакте с потенциально зараженным человеком, работникам мастерских следует оставаться дома.

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