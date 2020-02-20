Bolt готовится к переменам: у таксистов начнут проверять карту на транспортное средство

Фирма будет проверять карту на транспортное средство постепенно, начнут с новых водителей, которые присоединяются к этому приложению.

"Так как изменения в законодательстве существенно увеличит у Bolt число обязанностей, мы хотим к этому быть по возможности лучше готовыми", — сказал руководитель компании Алексей Колесников.

Пока проверить наличие карты можно только так сказать вручную, поэтому начнут с новичков. Но предприятие хочет разработать техническое решение, которое позволит делать это автоматически у всех зарегистрированных водителей.

При необходимости Bolt обещает помощь своим водителям при ходатайстве о получении карты.

Карту на транспортное средство выдает местное самоуправление. Информацию для ходатайства в Таллинне можно найти здесь.