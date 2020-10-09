Банк предлагает особо выгодный лизинг на покупку новых и подержанных экологически чистых автомобилей

”Наш опыт финансирования покупок автомобилей показывает, что большинство клиентов избегают экологически чистых автомобилей в основном из-за более высоких цен. Имея это в виду, мы решили расширить нашу инициативу по экологическому лизингу, чтобы в будущем включить в неё больше различных автомобилей, тем самым побуждая ещё больше людей покупать автомобили с очень низким или нулевым уровнем выбросов. Мы уделяем особое внимание электромобилям, которые до сих пор встречаются на наших дорогах довольно редко”, — пояснил руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

”Согласно опросу, проведённому Swedbank весной 2019 года, более доступные цены на экологически чистые автомобили, государственные субсидии и более выгодные условия финансирования являются основными факторами, которые будут мотивировать людей покупать экологически чистые автомобили”, — сказал Улла.

Для покупателя нового или подержанного экологически чистого автомобиля банк предлагает процентную ставку от 1,49% + 6- месячная ставка Euribor. Процентная ставка связана с объёмом эмиссии CO2 автомобиля.

Интерес к решению экологических проблем и, как следствие, к покупке экологически чистых автомобилей в последние годы значительно вырос. В то же время в этом году только 1,6% бизнес-клиентов и 3,6% частных клиентов Swedbank выбрали экологически чистый автомобиль. Чтобы поддержать экологичный выбор, Swedbank создал более выгодные рыночные условия в соответствующей области.

”В июле мы вывели на рынок льготные кредиты на приобретение солнечных панелей, чтобы ещё больше способствовать внедрению решений в области возобновляемых источников энергии. Для этого мы предлагаем беззалоговый кредит до 20 000 евро на покупку солнечных панелей с максимальным сроком кредита 10 лет и выгодной процентной ставкой: 4,9%. Поддержка покупки автомобилей с минимальной или нулевой эмиссией — наш следующий логичный шаг в стимулировании экологичного выбора”, — добавил Улла.