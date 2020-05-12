12.05.2020, 09:20

Автовладельцы оставляют в автосервисе 224 тонны отходов в год


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Mootoriõli
MootoriõliFoto: Ilmar Saabas

По случаю месяца окружающей среды, отдел обслуживания автомобилей компании Amserv проанализировал объем тех отходов, которые отправляются на переработку, и выяснил, что в течение года было отправлено 224 тонны масла, пленки, старых шин и других опасных для окружающей среды отходов, которые возникают при обслуживании тысяч автомобилей.

Только в одном Ярвеском представительстве Amserv в Таллинне, что является крупнейшим подразделением компании, следуя принципам бережливого отношения к окружающей среде, удается за год отправить на переработку с целью повторного использования отходов, объем которых сопоставим с массой 200 автомобилей — это значительная часть всех тех отходов, которые отправляются на переработку со всех представительств Amserv. По словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала, в ходе сервисного обслуживания остаются отходы, которые состоят, главным образом, из масла, пленки, картона из-под упаковки различных запчастей, масляных и топливных фильтров, шин, а также пластика, которого остается особенно много после кузовных работ — бампера, декоративные решетки радиатора автомобиля и т.д. Отдельно складируются такие отходы как, например, аккумуляторы, бытовой мусор, металл и стекло.

По словам Аасала, цель Toyota заключается в достижении в 2050 году нулевой эмиссии отходов не только при производстве автомобилей, но и в работе заводов, и в послепродажном обслуживании. Начата основательная работа во имя того, чтобы найти лучшие решения для возникающих в ходе работ автосервиса отходов, которые необходимо направлять на повторное использование, исходя из принципа бережливого отношения к окружающей среде.

Что получает автовладелец от отходов?

В Эстонии есть хорошие возможности для переработки как обычных, так и опасных отходов, благодаря чему мусор, возникающий в одном секторе, получает вторую жизнь в другом. ”Например, использованное автомасло идет на переработку для производства различных присадок для масла и топлива, что придает им дополнительную ценность. На заводе Green Marine AS, который является партнером Amserv, из старого масла выделяют воду и твердые отложения — например, сажу, различные металлические частицы и прочее, а также выделяют качественный масляный компонент. Все отделенные компоненты получают новую жизнь в повторном применении. Из отправляемого нами старого автопластика производят садовую мебель, пластиковые товары и флисовую ткань, и таким же образом на повторное использование идут картон и пленка”, — приводит Аасала примеры.

Для уменьшения текстильных отходов Amserv нашел хорошего партнера в лице предприятия Lindström OÜ, которое чистит или же перерабатывает текстиль и возвращает его в Amserv для нового использования. ”Это, например, рабочая одежда, испачканная маслом или краской, или же тряпки из микрофибры, применяемые в обслуживании или же для уборки остатков масла”, — описывает Аасала. ”Для того, чтобы мы смогли снова использовать эти материалы, их очищают в специальных машинах для удаления сильных промышленных загрязнений”, — описывает этот процесс руководитель послепродажного обслуживания Amserv.

Для уменьшения отходов, возникающих при обслуживании автомобилей, Amserv, по словам Аасала, предпочитает заказывать в мастерские скорее большие упаковки, чтобы не было необходимости частой утилизации. ”Например, вместо литровых канистр мы приобретаем емкости объемом 200-1000 литров, которые возможно использовать повторно, и нет необходимости их просто выкидывать”, — описывает он.

По словам Аасала, природосберегающая бизнес-модель внедряется все больше в производственные процессы предприятия и становится и для клиентов предпочитаемой деловой практикой. ”Сегодня еще нельзя сказать, что клиент выбирает автосервис по показателю возникновения отходов в нем. Но все чаще по этому принципу выбирается автомобиль — чтобы он был как можно более экономичным как для владельца, так и для окружающей среды, но в то же время оставался удобным при езде”, — отмечает Аасала, указывая на наиболее продаваемые сейчас в Эстонии модели — это гибридные автомобили. Так что, как подтверждает руководитель послепродажного обслуживания, если автовладелец желает и при обслуживании своей машины снизить экологический след, у него есть возможность выбрать тот автосервис, где уже следят за этим принципом.

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