Автовладельцы оставляют в автосервисе 224 тонны отходов в год

Только в одном Ярвеском представительстве Amserv в Таллинне, что является крупнейшим подразделением компании, следуя принципам бережливого отношения к окружающей среде, удается за год отправить на переработку с целью повторного использования отходов, объем которых сопоставим с массой 200 автомобилей — это значительная часть всех тех отходов, которые отправляются на переработку со всех представительств Amserv. По словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала, в ходе сервисного обслуживания остаются отходы, которые состоят, главным образом, из масла, пленки, картона из-под упаковки различных запчастей, масляных и топливных фильтров, шин, а также пластика, которого остается особенно много после кузовных работ — бампера, декоративные решетки радиатора автомобиля и т.д. Отдельно складируются такие отходы как, например, аккумуляторы, бытовой мусор, металл и стекло.

По словам Аасала, цель Toyota заключается в достижении в 2050 году нулевой эмиссии отходов не только при производстве автомобилей, но и в работе заводов, и в послепродажном обслуживании. Начата основательная работа во имя того, чтобы найти лучшие решения для возникающих в ходе работ автосервиса отходов, которые необходимо направлять на повторное использование, исходя из принципа бережливого отношения к окружающей среде.

Что получает автовладелец от отходов?

В Эстонии есть хорошие возможности для переработки как обычных, так и опасных отходов, благодаря чему мусор, возникающий в одном секторе, получает вторую жизнь в другом. ”Например, использованное автомасло идет на переработку для производства различных присадок для масла и топлива, что придает им дополнительную ценность. На заводе Green Marine AS, который является партнером Amserv, из старого масла выделяют воду и твердые отложения — например, сажу, различные металлические частицы и прочее, а также выделяют качественный масляный компонент. Все отделенные компоненты получают новую жизнь в повторном применении. Из отправляемого нами старого автопластика производят садовую мебель, пластиковые товары и флисовую ткань, и таким же образом на повторное использование идут картон и пленка”, — приводит Аасала примеры.