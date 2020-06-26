Автопомошь разъясняет: поломки, которые можно починить по телефону

Руководитель отдела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тынис Тохвер пояснил, что если ранее автопомощь считалась люксовой услугой, то сегодня это мнение меняется и за помощью звонят даже те, кто прежде считал самостоятельный ремонт машины делом чести. ”Одна из причин кроется в сложности современных автомобилей, вторая же — в доступности услуги. Например, Salva включает бесплатную автопомощь в полис каско. Тем не менее, многие еще не понимают, насколько простым решением множества проблем является обращение в автопомощь”, — сказал Тохвер.

”Например, вы потеряли ключи, а приехавшая на место автоподдержка выясняет, что у вас дома есть запасные. Тут стоит обсудить, не разумнее ли съездить домой за запасными ключами, вместо того чтобы начать возиться с автомобильным замком. Это, конечно, зависит от того, как далеко находится ваш дом, — пояснил Тохвер. — Одна из самых частных проблем — легкие аварии. Даже если машина способна ехать дальше, автопомощь прибывает на место и помогает оформить все необходиммые документы, сделать фото происшествия, убедиться, что поставлены все нужные подписи и т. д. Роль автопомощи — помочь решить совершенно любую, связанную с автомобилем проблему”.

Руководитель колл-центра партнера Salva компании Falck Autoabi Тауно Куум рассказал, что зачастую, в случае проблем с легковыми автомобилями или фургонами, достаточно простого звонка. ”Например, современные машины напичканы электроникой и где-то 30 процентов вызовов связаны с электрикой или электроникой, — отметил Куум. — При этом в одном случае из десяти достаточно автомобиль что называется перезагрузить”.

”По телефону также можно решить множество проблем, связанных с сигнализацией и центральным замком. Например, время от времени у владельца автомобиля, заводящегося без ключа, садится батарея в ключах и машину не завести. Модели, конечно, разнятся, но в такой ситуации часто можно завести автомобиль следуя инструкциям телефонного оператора без вызова мастеров на место”, — добавил Куум.

Хороший пример — сильный скрип переднего колеса. Куум пояснил, что чаще всего причина такого скрипа кроется в том, что между тормозным диском и колпаком застрял камешек, от которого можно избавиться, сдав немного назад. ”А если это не поможет, камешек можно достать простой отверткой”, — добавил Куум.