Автопарк Сил обороны пополнится 40 новыми грузовиками Volvo

Автомобили изготовлены в Швеции, но все дополнительное оснащение и надстройка спроектированы и установлены в Эстонии Volvo Trucks Estonia в сотрудничестве с эстонским предприятием Pro Lift OÜ. Последнее разработало и изготовило в качестве специального решения многофункциональное устройство, с помощью которого можно оперировать сменными кузовами с крюковым подъемником и морскими контейнерами.

Министр обороны Юри Луйк выразил радость по поводу повышения военной мощи Эстонии. ”С этими контейнеровозами можно по сути перевозить все, что нужно Силам обороны Эстонии, и при этом в исключительно больших количествах — до 65 тонн”, — сказал Луйк.

Он добавил, что уровень удовлетворения всегда выше, когда речь идет не только о качественной военной технике или получении обеспечения. ”Международным сотрудничеством Эстония усиливает отношения в сфере обороны с близкими партнерами и одновременно вносит вклад в свою экономику во время нынешнего кризиса”, — сказал Луйк.

”Наша цель — обеспечить Силы обороны Эстонии надежными и качественными автомобилями, которые помогли бы повысить не только обороноспособность, но и были бы по возможности эффективными по затратам в течение всего своего срока службы”, — сказал руководитель категории автомобилей Центра оборонных инвестиций Тоомас Калда.

Модель Volvo FMX характеризуют мощная рама, прочная передняя часть и превосходный комфорт при движении — все это позволяет грузовику экономно двигаться даже в тяжелых условиях. Надстройки грузовиков можно комбинировать между собой, и они совместимы со снаряжением, используемым сейчас в Силах обороны.

Большая часть приобретенных грузовиков Volvo поступит в батальон тылового обеспечения 2-й пехотной бригады и батальон логистики.

Рамочный договор был заключен в августе прошлого года, и объем договора составляет приблизительно 6,9 млн евро. Первые два автомобиля были переданы Силам обороны еще в феврале этого года, что дало возможность показать грузовики также на параде, и последняя поставка запланирована на последний квартал этого года.