10.07.2020, 13:16

Автопарк ELMO rent пополнился новыми электромобилями Volkswagen


EST
Автопарк ELMO rent пополнился новыми электромобилями Volkswagen
Pressifoto

Местный поставщик услуги проката электромобилей ELMO Rent приобрел в Мустамяэском центре продажи и обслуживания Volkswagen Moller Auto 15 электромобилей Volkswagen e-up!, что делает предприятие крупнейшим в Эстонии являющимся частным предприятием владельцем парка электромобилей, сообщается в пресс-релизе.

По словам члена правления ELMO Rent Энна Лаансоо мл., предприятие планирует активно увеличивать свой парк электромобилей и в этом году приобрести в общей сложности не менее 75 новых автомобилей.

”После добавления новых автомобилей и снятия с проката старых моделей к концу года наш автопарк должен состоять из около 120 экологичных автомобилей. С добавлением автомобилей Volkswagen мы становимся крупнейшим предприятием по аренде электромобилей на местном рынке, благодаря чему у нас есть возможность предложить нашим частным и бизнес-клиентам крайне разнообразный выбор”, — добавил Лаансоо.

Выбор ELMO Rent пал в пользу электромобилей Volkswagen e-up! именно ввиду качественного бренда, который способен оценить и их клиент.

”Больше всего Volkswagen e-up! подходит нашим бизнес-клиентам, которые не хотят покупать в свой автопарк новые автомобили, а ищут решение, при котором машинами можно пользоваться только тогда, когда это на самом деле нужно — это значительно более экологичный и выгодный в плане расходов вариант. Со своей стороны мы хотим предложить клиентам разнообразный выбор электрокаров разных ценовых классов, размеров и технических показателей, чтобы они смогли убедиться в выгоде проката автомобиля вместо необходимости его покупки”, — прокомментировал Лаансоо.

По словам директора представительства Volkswagen Møller Auto в Мустамяэ Райдо Лембита, для них это одна из крупнейших сделок электрокаров, которые были проданы в одно предприятие. ”Мы рады провести крупнейшую сделку мустамяэского представительства по продаже электромобилей и признать, что вместе с нами в будущее смотрят и предприниматели. Новый e-up! член автопарка ELMO Rent идеально подходит для повседневных поездок по городу — будь это деловые или частные поездки. В то же время e-up! является самым выгодным членом семьи электромобилей Volkswagen, вскоре также будет доступен широкий выбор электромоделей серии ID.”, — добавил Лембит.

Volkswagen e-up! является электромобилем нового поколения, максимальная протяженность поездки которого за один заряд составляет 260 километров. Предположительный расход энергии автомобиля составляет 12,7кВт∙ч/100км, мощность двигателя — 61кВт (83гДж). Максимальной скоростью автомобиля считается 130 км/ч. В Эстонии базовая цена автомобиля составляет 23 200 евро.

ELMO Rent является одним из первых предприятий по прокату электромобилей, которое предлагает клиентам экологичные возможности поездки. Каждый месяц благодаря автомобилям ELMO Rent средний выброс СО2 в городском пространстве снижается на более 7000 кг. С 2019 года на 100% отечественный ELMO Rent в качестве первой фирмы по прокату автомобилей был признан знаком ответственного предприятия.

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