Автопарк ELMO rent пополнился новыми электромобилями Volkswagen

По словам члена правления ELMO Rent Энна Лаансоо мл., предприятие планирует активно увеличивать свой парк электромобилей и в этом году приобрести в общей сложности не менее 75 новых автомобилей.

”После добавления новых автомобилей и снятия с проката старых моделей к концу года наш автопарк должен состоять из около 120 экологичных автомобилей. С добавлением автомобилей Volkswagen мы становимся крупнейшим предприятием по аренде электромобилей на местном рынке, благодаря чему у нас есть возможность предложить нашим частным и бизнес-клиентам крайне разнообразный выбор”, — добавил Лаансоо.

Выбор ELMO Rent пал в пользу электромобилей Volkswagen e-up! именно ввиду качественного бренда, который способен оценить и их клиент.

”Больше всего Volkswagen e-up! подходит нашим бизнес-клиентам, которые не хотят покупать в свой автопарк новые автомобили, а ищут решение, при котором машинами можно пользоваться только тогда, когда это на самом деле нужно — это значительно более экологичный и выгодный в плане расходов вариант. Со своей стороны мы хотим предложить клиентам разнообразный выбор электрокаров разных ценовых классов, размеров и технических показателей, чтобы они смогли убедиться в выгоде проката автомобиля вместо необходимости его покупки”, — прокомментировал Лаансоо.

По словам директора представительства Volkswagen Møller Auto в Мустамяэ Райдо Лембита, для них это одна из крупнейших сделок электрокаров, которые были проданы в одно предприятие. ”Мы рады провести крупнейшую сделку мустамяэского представительства по продаже электромобилей и признать, что вместе с нами в будущее смотрят и предприниматели. Новый e-up! член автопарка ELMO Rent идеально подходит для повседневных поездок по городу — будь это деловые или частные поездки. В то же время e-up! является самым выгодным членом семьи электромобилей Volkswagen, вскоре также будет доступен широкий выбор электромоделей серии ID.”, — добавил Лембит.

Volkswagen e-up! является электромобилем нового поколения, максимальная протяженность поездки которого за один заряд составляет 260 километров. Предположительный расход энергии автомобиля составляет 12,7кВт∙ч/100км, мощность двигателя — 61кВт (83гДж). Максимальной скоростью автомобиля считается 130 км/ч. В Эстонии базовая цена автомобиля составляет 23 200 евро.