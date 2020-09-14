Автомобиль за 4499 евро сломался сразу после покупки, а скандально известный продавец отказался его ремонтировать

Комиссия Департамента по защите прав потребителей получила следующую жалобу: покупатель приобрел 24 января в Autodeost OÜ автомобиль Subaru Legacy 2010 за 4499 евро, но проехал на ней лишь 20 километров, после чего мотор перегрелся и ехать дальше было невозможно.

Покупатель попытался связаться с продавцом, но телефон был выключен. На электронные письма продавец не отвечал.

Покупатель отбуксировал автомобиль в Рапла и 30 января вернул на площадку. Фирма Autodeost OÜ отказалась ремонтировать автомобиль, но предложила выкупить его за полцены. Покупатель с этим не был согласен, поэтому подал заявление в комиссию, чтобы вернуть потраченные деньги.

Audodeost OÜ не ответила на письма департамента. В итоге комиссия приняла решение в пользу клиента.

Комиссия посчитал, что при покупке автомобиля за 4499 евро покупатель мог разумно предполагать, что автомобиль находиться в рабочем состоянии и не нуждается в немедленном ремонте и дополнительных расходах. Продавец не сообщал о проблеме автомобиля, клиент не знал о ней во время заключения договора. Поэтому комиссия посчитала, что автомобиль не отвечает условиям договора.

Если в день заключения договора оказывается, что автомобиль не в рабочем состоянии, а продавец отказывается его ремонтировать, то это является серьезным нарушением условий договора, что дает покупателю право расторгнуть договор.