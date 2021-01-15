Автолизинг подходит к концу — что дальше? Четыре варианта

Приобретая автомобиль в лизинг, выбирают между арендой капитала и арендой пользования. В случае аренды капитала полная цена транспортного средства выплачивается в виде лизинговых платежей, и в конце периода лизинга арендатор становится собственником автомобиля. В случае аренды пользования с остаточной стоимостью ежемесячные платежи ниже, но, чтобы стать собственником автомобиля, в рамках последнего платежа следует выплатить большую сумму остаточной стоимости.

Аренду пользования обычно выбирают, если целью является не становиться собственником автомобиля по окончании срока лизинга, а, например, взять в лизинг следующее транспортное средство. По истечении срока лизинга автомобиль можно вернуть или выкупить по остаточной стоимости.

1. Выкуп автомобиля



Хотя конкретные условия, разумеется, описаны в договоре лизинга, в целом правилом является, что, если годовой пробег автомобиля составляет около 20 000 километров, остаточная стоимость в конце периода лизинга составляет порядка 30% цены покупки автомобиля. Например, остаточная стоимость транспортного средства с первоначальной стоимостью 20 000 евро в конце пятилетнего лизинга составляет примерно 6000 евро, и после выплаты этой суммы пользователь становится собственником транспортного средства. Это подразумевает, что сразу должна быть выплачена большая сумма, но зато в будущем пропадает необходимость платить взносы по лизингу или проценты, и владелец транспортного средства может сам решать, желает он продолжать использовать страхование каско или нет.



2. Продление лизинга или автокредит



По истечении пятилетнего периода лизинга финансирование также может быть продлено. Это решение подходит для тех, кто хочет и дальше пользоваться автомобилем, но не хочет сразу его выкупать. Лизинговые компании и банки предлагают исправно платящим клиентам продление срока лизинга или конвертацию оставшейся суммы лизинга в автокредит.

В случае автокредита процентная ставка выше, чем у лизинга, но, в отличие от лизинга, автокредит, как правило, не предусматривает обязательного страхования каско. Эта разница в известной мере компенсирует более высокую процентную ставку по автокредиту. Вместе с тем стоит продумать, выгоден ли пользователю автомобиля отказ от страхования каско. Статистика демонстрирует, что чаще всего в рамках каско возмещают повреждения лобового стекла транспортного средства, что обычно случается при въезде сзади в другую машину, а также ущерб, причиненный на стоянках торговых центров, когда кто-то случайно повреждает автомобиль своей дверью. От этих повреждений не застрахован даже самый опытный водитель.