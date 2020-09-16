Audi презентовала хэтчбек A3 Sportback с ГБО

Хэтчбек A3 Sportback 30 g-tron оснащается 1,5-литровым 131-сильным турбированным двигателем TFSI, который серьезно модернизировали для работы на на сжатом природном газе (CNG) или биометане.

Топливо находится в трех баллонах, размещенных в задней части кузова. Стальной баллон, вмещающий 4 кг газа, расположен перед бензобаком. Еще два баллона емкостью 7 кг газа каждый, изготовлены из армированного полимера (GFRP) и находятся под полом багажника. Газ хранится под давлением 200 бар, а его суммарного объема достаточно, чтобы преодолеть до 445 км по стандарту WLTP.

Фото: Audi Mediacenter

Для запуска двигателя при низких температурах или в случае, когда закончился газ, предусмотрен бензобак объемом 9 л. В нормальных условиях мотор заводится на газе, а процесс переключения меду различными видами топлива происходит автоматически без участия водителя. Хэтчбек g-tron способен разгоняться до первой "сотни" за 9,7 с, а максимальная скорость достигает 211 км/ч.

Визуально новый A3 g-tron ничем не отличается от обычного бензинового родственника. Единственное, чем пришлось пожертвовать в угоду экологии, так это объемом багажника, размеры которого уменьшились с 380 до 280 л.с.

Фото: Audi Mediacenter

Продажи A3 Sportback 30 g-tron начнутся в конце нынешнего года. Стоимость новинки в Германии стартует с 30706 евро.

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