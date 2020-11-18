Анализ: в Эстонии резко подскочили продажи электромобилей

Украина
За три квартала 2020 года, по данным Ассоциации ”Укравтопром”, украинцы приобрели 5.4 тысячи авто на электротяге. Что стало на 6% больше, чем за тот же период в 2019. В прошлом году украинцы приобрели 5081 электрических авто. А помогает ли государство?
— Украинское правительство еще несколько лет назад отменило налоги на ввоз ”зеленых” машин, кроме акциза. Это пришлось по вкусу многим автолюбителям, которые уже вот несколько лет приобретают автомобили Tesla разных модификаций, Nissan Leaf, BMW i-серии и другие марки. Даже такси во многих городах уже используют именно электротранспорт, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — Украина уверенно движется к использованию более экологичного современного транспорта. Например, правительство уже предлагает отменить все налоги на ввоз электротранспорта до 2030 года.
Лидеры и лузеры продаж по странам
Самое большое количество электромобилей за девять месяцев 2020 года продали в Германии — 204 тысячи 492 авто. И рост продаж по этой стране составил 174%.
На втором месте по количеству продаж оказалась Франция — 110 тысяч 874 авто — и продажи выросли на 162%.
И третье место занимают Нидерланды. Там за девять месяцев этого года было продано 39 240 авто. Рост составил 16.3%.
Рекордсменом по росту продаж стала Латвия, о которой упоминалось выше, и Словакия, где рост продаж электроавто составил 316%. Если прошлом году там было продано 266 авто, то в этом рекорд — 1108 электрокаров.
Стоит сказать и о том, что меньше всего электроавто продается на Кипре. С января по сентябрь там продали всего 22 автомобиля, а за тот же период 2019 года — 18.
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