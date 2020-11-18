18.11.2020, 22:10

Анализ: в Эстонии резко подскочили продажи электромобилей


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Elektritaksod Tartus
Elektritaksod TartusFoto: Hendrik Osula

В Европе все больше отдают предпочтение автомобилям на электрической тяге. Так за три квартала 2020 год в странах Евросоюза было продано более полумиллиона таких авто. А что с ситуацией в Эстонии, Латвии, Литве и Украине? Рассказывают аналитики эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces.

Продажи электромобилей в ЕС выросли на 110% за последние три года. Однако за тот же период количество точек зарядки выросло всего на 58% (до менее 200 000), что свидетельствует о том, что инвестиции в инфраструктуру отстают от роста продаж электромобилей, говорится в последнем отчете Ассоциации европейских изготовителей автомобилей (АСЕА).

За три квартала 2020 года в Евросоюзе впервые свои номера, то есть первичную регистрацию, получили 570 тысяч 278 электро авто. За прошлогодний период эта цифра составляла 256 тысяч 863 авто. Рост продаж составил 122%, и это несмотря на пандемию коронавируса.

Эстония

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За девять месяцев 2020 года в Эстонии было продано 253 электрокара. И если сравнить с 2019 годом, то можем увидеть резкий скачок приобретений именно на электрической тяге. В прошлом году за тот же период было продано всего лишь 82 авто. Рост составил 208%. И в этом заслуга государства, которое поддерживает эстонцев в приобретении авто на электрической тяге. Государственная программа предусматривает возмещение 5000 евро при покупке такого авто. Стоит также отметить, что и гибриды приходятся по вкусу эстонцам. Их приобрели 1975 раз с января по конец сентября.

Латвия

За три квартала 2020 года в Латвии было продано 287 электрических автомобилей. А за прошлый год было реализовано 67 авто. По динамике рост продаж стал лучшим в Европе! Рекордные 328%! И стоит отметить, что латвийское государство не оказывает финансовой поддержки в приобретении электромобилей. Но первичная регистрация электротранспорта производится без пошлин. Так же таким автомобилям выдают специальные номерные знаки и даже разрешают ездить по полосе общественного транспорта. А налог на эксплуатацию транспортного средства не применяется.

Литва

В Литве рост не такой, как в северных странах, но тут больше продаж. Так за девять месяцев в этой стране продали 328 авто, а в 2019 за тот же период эта цифра составляла 120 автомобилей. Рост продаж показывает значение в 173%.

А что государство? Тут тоже действует программа, которая предусматривает гранты на покупку электромобилей. Но при этом действует условие, что автовладелец должен утилизировать свое старое авто.

Украина

За три квартала 2020 года, по данным Ассоциации ”Укравтопром”, украинцы приобрели 5.4 тысячи авто на электротяге. Что стало на 6% больше, чем за тот же период в 2019. В прошлом году украинцы приобрели 5081 электрических авто. А помогает ли государство?

— Украинское правительство еще несколько лет назад отменило налоги на ввоз ”зеленых” машин, кроме акциза. Это пришлось по вкусу многим автолюбителям, которые уже вот несколько лет приобретают автомобили Tesla разных модификаций, Nissan Leaf, BMW i-серии и другие марки. Даже такси во многих городах уже используют именно электротранспорт, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — Украина уверенно движется к использованию более экологичного современного транспорта. Например, правительство уже предлагает отменить все налоги на ввоз электротранспорта до 2030 года.

Лидеры и лузеры продаж по странам

Самое большое количество электромобилей за девять месяцев 2020 года продали в Германии — 204 тысячи 492 авто. И рост продаж по этой стране составил 174%.

На втором месте по количеству продаж оказалась Франция — 110 тысяч 874 авто — и продажи выросли на 162%.
И третье место занимают Нидерланды. Там за девять месяцев этого года было продано 39 240 авто. Рост составил 16.3%.

Рекордсменом по росту продаж стала Латвия, о которой упоминалось выше, и Словакия, где рост продаж электроавто составил 316%. Если прошлом году там было продано 266 авто, то в этом рекорд — 1108 электрокаров.

Стоит сказать и о том, что меньше всего электроавто продается на Кипре. С января по сентябрь там продали всего 22 автомобиля, а за тот же период 2019 года — 18.

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