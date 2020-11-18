Анализ: в Эстонии резко подскочили продажи электромобилей

Продажи электромобилей в ЕС выросли на 110% за последние три года. Однако за тот же период количество точек зарядки выросло всего на 58% (до менее 200 000), что свидетельствует о том, что инвестиции в инфраструктуру отстают от роста продаж электромобилей, говорится в последнем отчете Ассоциации европейских изготовителей автомобилей (АСЕА).

За три квартала 2020 года в Евросоюзе впервые свои номера, то есть первичную регистрацию, получили 570 тысяч 278 электро авто. За прошлогодний период эта цифра составляла 256 тысяч 863 авто. Рост продаж составил 122%, и это несмотря на пандемию коронавируса.

Эстония

За девять месяцев 2020 года в Эстонии было продано 253 электрокара. И если сравнить с 2019 годом, то можем увидеть резкий скачок приобретений именно на электрической тяге. В прошлом году за тот же период было продано всего лишь 82 авто. Рост составил 208%. И в этом заслуга государства, которое поддерживает эстонцев в приобретении авто на электрической тяге. Государственная программа предусматривает возмещение 5000 евро при покупке такого авто. Стоит также отметить, что и гибриды приходятся по вкусу эстонцам. Их приобрели 1975 раз с января по конец сентября.

Латвия

За три квартала 2020 года в Латвии было продано 287 электрических автомобилей. А за прошлый год было реализовано 67 авто. По динамике рост продаж стал лучшим в Европе! Рекордные 328%! И стоит отметить, что латвийское государство не оказывает финансовой поддержки в приобретении электромобилей. Но первичная регистрация электротранспорта производится без пошлин. Так же таким автомобилям выдают специальные номерные знаки и даже разрешают ездить по полосе общественного транспорта. А налог на эксплуатацию транспортного средства не применяется.

Литва

В Литве рост не такой, как в северных странах, но тут больше продаж. Так за девять месяцев в этой стране продали 328 авто, а в 2019 за тот же период эта цифра составляла 120 автомобилей. Рост продаж показывает значение в 173%.

А что государство? Тут тоже действует программа, которая предусматривает гранты на покупку электромобилей. Но при этом действует условие, что автовладелец должен утилизировать свое старое авто.