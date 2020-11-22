А теперь "Горбатый"! Легендарный "Запорожец" отмечает 60-летний юбилей
Ровно 60 лет назад с конвейера завода в украинском Запорожье сошла первая партия микролитражных автомобилей ЗАЗ-965.
Ровно 60 лет назад с конвейера завода в украинском Запорожье сошла первая партия микролитражных автомобилей ЗАЗ-965.
Поразительно похожий на Фиат-600 (все совпадения случайны) автомобиль полюбился автомобилистам за доступность (1800 рублей после денежной реформы 1961 года) и выносливость, а за характерную форму кузова сразу же заслужил прозвище "горбатый".
За годы массового производства легендарный ЗАЗ-965 не раз модернизировали. Стал мощнее двигатель (до 27 л.с.), изменилась вентиляция моторного отсека, электрооборудование, задний капот и панель передка.
На пенсию ЗАЗ-965 вышел в 1969 году, Всего было выпущено 322 166 автомобилей всех модификаций, его сменила модель 968. А купить такого ветерана в Евросоюзе - дело сложное и весьма недешевое.
А вы когда-нибудь ездили на "Запорожце"?
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