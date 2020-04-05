5 полезных фактов о страховании каско, которых вы раньше не знали

Детские игры могут привести к неожиданным затратам

К сожалению, не редки случаи, когда в разгар детской игры, летит в машину мяч, велосипедист оставил царапины или разбил зеркало. В случае, если ребёнок повредит Ваш автомобиль, ущерб будет возмещен на основании договора страхования каско. В этом случае применяется самоответственность.

В рамках каско страхуется дополнительное оснащение транспортного средства

К дополнительному оснащению транспортного средства относится в том числе установленное в автомобиле детское автокресло, автобокс или держатель для велосипеда – нанесенный им в результате страхового случая ущерб также возмещается. «В дополнение к страховому договору можно выбрать также страховку багажа, которая покрывает оставленные в автомобиле личные вещи и прочие предметы обихода,» – добавила руководитель отдела разработки продуктов в области страхования автомобилей, машин и оборудования от IIZI Трийн Кяэрамеэс. Но следует помнить о том, что страховка каско не возмещает кражу или повреждение электронных устройств (телефона, компьютера) и прочих оставленных в транспортном средстве ценных предметов.

Наезд на дикое животное и собственная ответственность

В течение осенне-зимнего периода дикие животные более активны, поэтому, к сожалению, соответствующим образом увеличивается объем ущерба, причиняемого транспортным средствам из-за выбегающих на дорогу животных. «Наезд на дикое животное может нанести транспортному средству значительный ущерб, который возмещается только по страховке каско,» – прокомментировала Кяэрамеэс. Ущерб, возникший в результате наезда на животное, возмещается без собственной ответственности. Но если случилось так, что Вы попытались избежать наезда на животное и поэтому выехали с дороги, то речь идет об обычном дорожно-транспортном происшествии, и Вам придется оплатить указанную в страховом договоре часть собственной ответственности.

Ущерб по каско и налог с оборота

Многие страховые общества возмещают причиненный транспортным средствам предприятия ущерб без учета налога с оборота. «Некоторые страховые общества при заключении договора каско предлагают юридическому лицу дополнительную защиту, на основании которой суммы ущерба возмещаются с учетом налога с оборота. В таком случае предпринимателю не приходится использовать свои средства на ремонт, обусловленный причиненным транспортному средству ущербом,» – уточнила существенное различие руководитель отдела разработки продуктов в области страхования автомобилей, машин и оборудования от IIZI Трийн Кяэрамеэс.