13.04.2020, 10:10

3 важных совета для тех, кто планирует этой весной покупку использованного автомобиля


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AutodFoto: Taavi Sepp

Весна - горячий сезон для покупки автомобилей со вторичного рынка и, несмотря на чрезвычайное положение, многие семьи планируют приобретение машины именно в весенние месяцы. О чем же нужно помнить для продуманного совершения покупки? Советами делится руководитель продаж использованных автомобилей Amserv Райво Румберг.

Согласно данным AMTEL, в прошлом году у официальных автодилеров было приобретено 12 618 автомобилей, которые ранее были в использовании.

По словам руководителя продаж использованных автомобилей, покупатели на вторичном авторынке с годами становятся все более осведомленными и требовательными, но и машины на этом рынке также в более лучшем состоянии, нежели в прошлом. Тем не менее, по словам Румберга, при покупке автомобиля нужно быть внимательным и провести тщательную проверку автомобиля.

1. Первую проверку можно сделать не выходя из дома

Как и в случае покупки нового автомобиля, при приобретении машины со вторичного рынка выбор делается часто в интернете, что особенно разумно, учитывая нынешнее положение. ”Часто автомобиль выбирается именно в сети и там же договариваются о пробной поездке. Только после этого автомобиль осматривается на месте своими глазами и тогда принимается окончательное решение”, — рассказывает Румберг.

В Эстонии немало разных интернет-площадок и поэтому для экономии своего времени Румберг советует в первую очередь определиться с тем, какую именно машину вы желаете. Простой просмотр объявлений даст представление о моделях на рынке и средней стоимости, но важно все же сосредоточиться именно на тех моделях, которые точно отвечают потребностям покупателя.

”Желания и предпочтения за последний год ощутимо изменились. Например, все больше желают приобрести гибридные автомобили, но и по удобство использования тоже важно — у машины в целом должна быть как климатическая установка, так и автоматическая коробка”, — приводит он примеры.

2. Начните проверку автомобиля и его истории

Для того, чтобы у нового автовладельца был бы ясный обзор технического состояния и истории автомобиля, Amserv при процессе купли-продажи использует техосмотр по 50 пунктам, в ходе которого все ранее выявленные недостатки и бывшие поломки документируются.

”Ни один использованный автомобиль без технического осмотра у нас не попадет в продажу, иначе мы плохо повлияем на безопасность движения на наших улицах”, — отмечает Румберг.

Руководитель продаж Amserv настоятельно рекомендует покупателям проверять не только автомобиль, но и историю места продажи и обратную связь. Иногда достаточно визуально оценить содержание сайта, чтобы понять то, насколько этот продавец заслуживает доверия. Даже если автомобили на интернет-площадке предприятия выглядят надежными, стоит все равно проверить то, как долго работает это предприятие, сколько у него изменений истории в коммерческом регистре, и если автомобиль приобретается у частного лица, то стоит убедиться в том, что речь не идет на самом деле о фирме, которая пытается скрыться за профилем частного лица.

3. Проверьте трижды и только тогда доверяйте

И в случае частного лица стоит, по словам Румберга, по возможности проверить, является ли продаваемый автомобиль единственным за последний год, у которого данный человек был владельцем или пользователем и который он вывел на рынок. Также будущему автовладельцу точно необходимо узнать о техническом состоянии и истории приобретаемого автомобиля.

”Покупка автомобиля — это основанное на необходимости рациональное решение, с которым не стоит торопиться под давлением эмоций”, — подчеркивает Румберг.

Для неопытного покупателя большим риском является попасть в ловушку стратегии продаж, отмечает Румберг. ”Если продавец начинает давить на возможного покупателя, говоря, что на эту машины большой интерес или же продажа срочная, то разумнее остаться верным себе и сказать ”да” сделке только тогда, когда факты прояснены и техническое состояние автомобиля известно”, — советует он.

В первую очередь потенциальный покупатель может проверить информацию о продавце в открытых регистрах и, например, убедиться в том, что автомобиль не попадал в аварии. Обязательно следует проверить VIN-код и регистрационный номер автомобиля.

”Стоит посмотреть составленные Департаментом шоссейных дорог рекомендации для покупателей автомобилей, которые доступны на странице департамента и которые помогают предвидеть возможные места риска и рассказывают о других важных моментах в случае машины на вторичном авторынке”, — советует Румберг.

”Выяснение истории автомобиля может стать настоящей детективной работой. Знаю на основании собственного опыта и обратной связи клиентов, что было немало удивления, но и благодарности со стороны тех людей, кто приобретал у нас использованные автомобили, когда мы вместе с машиной отдавали целую ”литературу”, которая описывала предварительную жизнь автомобиля. Как правило, автомобили вторичного рынка у Amserv имеют эстонскую историю и клиент до сделки может узнать, что делали с этой машиной, насколько хорошо ее обслуживали и участвовала ли она ранее в авариях или нет”, — описывает Румберг.

Он добавляет, что купленные у автодилера использованные автомобили часто имеют бонусы, сравнимые с новыми автомобилями — например, для автомобилей Toyota, которые младше 8 лет и чей пробег меньше 160 000 км, даются те же два года гарантии и два года помощи на шоссе, что и для новых автомобилей.

Какие автомобили популярны на вторичном авторынке?

По словам руководителя продаж использованных автомобилей Amserv, сегодня клиент ценит прежде всего внешний вид, удобство и цену автомобиля. ”Машины должны быть по возможности удобными, большими и способными ездить по неровному ландшафту. Так что — как в случае новых, так и использованных автомобилей — клиенты предпочитают автомобили с высоким клиренсом”, — описывает он и называет для примера модели Toyota — такие как Toyota C-HR, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser, которые наиболее популярны на вторичном авторынке.

Amserv работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 9 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек.

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