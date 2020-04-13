3 важных совета для тех, кто планирует этой весной покупку использованного автомобиля

Согласно данным AMTEL, в прошлом году у официальных автодилеров было приобретено 12 618 автомобилей, которые ранее были в использовании.

По словам руководителя продаж использованных автомобилей, покупатели на вторичном авторынке с годами становятся все более осведомленными и требовательными, но и машины на этом рынке также в более лучшем состоянии, нежели в прошлом. Тем не менее, по словам Румберга, при покупке автомобиля нужно быть внимательным и провести тщательную проверку автомобиля.

1. Первую проверку можно сделать не выходя из дома

Как и в случае покупки нового автомобиля, при приобретении машины со вторичного рынка выбор делается часто в интернете, что особенно разумно, учитывая нынешнее положение. ”Часто автомобиль выбирается именно в сети и там же договариваются о пробной поездке. Только после этого автомобиль осматривается на месте своими глазами и тогда принимается окончательное решение”, — рассказывает Румберг.

В Эстонии немало разных интернет-площадок и поэтому для экономии своего времени Румберг советует в первую очередь определиться с тем, какую именно машину вы желаете. Простой просмотр объявлений даст представление о моделях на рынке и средней стоимости, но важно все же сосредоточиться именно на тех моделях, которые точно отвечают потребностям покупателя.

”Желания и предпочтения за последний год ощутимо изменились. Например, все больше желают приобрести гибридные автомобили, но и по удобство использования тоже важно — у машины в целом должна быть как климатическая установка, так и автоматическая коробка”, — приводит он примеры.

2. Начните проверку автомобиля и его истории

Для того, чтобы у нового автовладельца был бы ясный обзор технического состояния и истории автомобиля, Amserv при процессе купли-продажи использует техосмотр по 50 пунктам, в ходе которого все ранее выявленные недостатки и бывшие поломки документируются.

”Ни один использованный автомобиль без технического осмотра у нас не попадет в продажу, иначе мы плохо повлияем на безопасность движения на наших улицах”, — отмечает Румберг.