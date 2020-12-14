Змеи помешали строительству завода Tesla в Германии

На этой неделе защитники окружающей среды обратились в суд, пытаясь помешать ”Тесле” вырубать лес на производственной площадке ”Гигафабрики” недалеко от Берлина. Об этом сообщает Bloomberg.

Экоактивисты из организаций ”Союз охраны природы и биоразнообразия” (NABU) и ”Зеленая лига” утверждают, что вырубка большего количества деревьев может поставить под угрозу жизни местной фауны — зимующих змей и песчаных ящериц.

Сперва зоозащитники обратились в суд города Франкфурта-на-Одере, который распорядился приостановить вырубку леса. Однако Tesla удалось обжаловать это решение — в компании заявили, что приняли все меры предосторожности, чтобы обеспечить выживание рептилий.

Тем не менее, позже высший административный суд Берлина отменил решение суда низшей инстанции и вынес повторный запрет на вырубку. Работы по расчистке площадки приостановлены на несколько дней. Теперь суд должен рассмотреть жалобы экологов на то, что Tesla недостаточно озаботилась безопасностью местной экосистемы.

В Tesla планировали, что Gigafactory Berlin, первый европейский завод компании Илона Маска, будет запущен уже летом 2021 года. Там локализуют производство кроссовера Model Y. Компания планирует производить на этом заводе до 500 тысяч автомобилей в год.

Запрет на вырубку леса наверняка повлияет на сроки ввода предприятия в эксплуатацию. И это уже не первый случай, который сказывается на строительстве завода.

Например, в январе этого года на площадке обнаружили больше трех сотен килограммов неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны. Это вынудило ”Теслу” обратиться к специалистам по обезвреживанию боеприпасов. А в октябре на заводе отключили воду за неуплату.

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