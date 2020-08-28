ЖЕСТОКОЕ ВИДЕО | В Пайде подростки использовали ежа в качестве футбольного мяча

"Что происходит в головах у людей, где их родители?! — возмущена руководитель Эстонского общества защиты диких животных в Ярвамаа Вирге Вызуялг. — Это происходит здесь же в Пайде, где я каждый день пытаюсь защищать животных и помогать им!"

В комментарии к видео сказано, что это мертвый еж, но Вызуялг в это не верит "Мертвый еж не сворачивается в клубок, пытаясь защитить себя от врага, которым в данном случае является не природный враг — лиса или собака, — а дети. И даже если бы животное к этому моменту было мертво, то с его телом так не играют!"

По ее словам, речь идет о компании мальчиков, которые ранее били других детей камнями, снимали это и также публиковали видео этого поступка. Полиция в курсе случившегося и пообещала этим заняться.