Жестокое убийство лисенка стоило волостному чиновнику рабочего места. Возбуждено уголовное дело

"Тоомас Ваннас говорит, что искренне сожалеет о совершенном в понедельник поступке, который закончился смертью лисы: "Моему поступку нет никакого оправдания. Приношу извинения всем, кому я этим причинил страдания! Я считаю, что мой уход — единственно правильная возможность. У меня не было никакого намерения убивать животное, я пошел туда с целью поймать животное живьем и выпустить в лесу", — сообщила Delfi руководитель отдела по связям с общественностью волосной управы Хийумаа Лийна Синивеэр. — Работник в отправленной волости объяснительной говорит, что ударил молотком и молоток был в том же помещении на полке. Когда он входил в помещение, у него при себе его не было".

Полиция вчера начала по факту случившегося уголовное производство, взяв за основание рассматривающую жестокое обращение с животным статью. Несмотря на это, волостная управа сначала встала на защиту своего чиновника, опубликовав на своей странице в социальной сети пост, который начинается со слов "Насилию на Хийумаа нет места", но все-таки пытается смягчить поступок чиновника, объясняя, что работник сперва пошел поймать животное в ящик, как делали и раньше. "Вместе мы сделаем Хийумаа более безопасным и хорошим местом как для жителей, так и для гостей нашего острова!" — высокопарно сообщает волость.

Тем не менее из-под поста исчезло множество критических комментариев, часть из которых в виде скриншотов есть в распоряжении Delfi. Среди них есть и высказывания, которые по своему содержанию и форме выражения не являются некорректными.

Синивеэр заверила, что комментарии волость не стирала. "Комментарии были скрыты. По ошибке из-за фильтров оказались скрыты и комментарии, где нет нецензурных слов или оскорблений. Мы вернем их обратно и приносим извинения за путаницу!" — пообещала она.