28.08.2020, 18:30

Жестокое убийство лисенка стоило волостному чиновнику рабочего места. Возбуждено уголовное дело

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Жестокое убийство лисенка стоило волостному чиновнику рабочего места. Возбуждено уголовное дело
Facebook/Eestimaa Loomakaitse Liit

Административный директор управы подволости Кярдла Тоомас Ваннас сегодня после полудня сообщил, что увольняется по собственному желанию, причиной стало убийство лисенка, которое вызвало огромное возмущение общественности.

"Тоомас Ваннас говорит, что искренне сожалеет о совершенном в понедельник поступке, который закончился смертью лисы: "Моему поступку нет никакого оправдания. Приношу извинения всем, кому я этим причинил страдания! Я считаю, что мой уход — единственно правильная возможность. У меня не было никакого намерения убивать животное, я пошел туда с целью поймать животное живьем и выпустить в лесу", — сообщила Delfi руководитель отдела по связям с общественностью волосной управы Хийумаа Лийна Синивеэр. — Работник в отправленной волости объяснительной говорит, что ударил молотком и молоток был в том же помещении на полке. Когда он входил в помещение, у него при себе его не было".

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Полиция вчера начала по факту случившегося уголовное производство, взяв за основание рассматривающую жестокое обращение с животным статью. Несмотря на это, волостная управа сначала встала на защиту своего чиновника, опубликовав на своей странице в социальной сети пост, который начинается со слов "Насилию на Хийумаа нет места", но все-таки пытается смягчить поступок чиновника, объясняя, что работник сперва пошел поймать животное в ящик, как делали и раньше. "Вместе мы сделаем Хийумаа более безопасным и хорошим местом как для жителей, так и для гостей нашего острова!" — высокопарно сообщает волость.

Тем не менее из-под поста исчезло множество критических комментариев, часть из которых в виде скриншотов есть в распоряжении Delfi. Среди них есть и высказывания, которые по своему содержанию и форме выражения не являются некорректными.

Синивеэр заверила, что комментарии волость не стирала. "Комментарии были скрыты. По ошибке из-за фильтров оказались скрыты и комментарии, где нет нецензурных слов или оскорблений. Мы вернем их обратно и приносим извинения за путаницу!" — пообещала она.

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