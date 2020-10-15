Законопроект о запрете пушных ферм прошел в Рийгикогу первое чтение

”Сегодня очень значимый день — законопроект о запрете пушных ферм и ранее обсуждался в Рийгикогу, но сегодня мы сделали шаг вперед и приступили к обсуждению по существу. Положительный результат в первом чтении показывает, что забота о животных среди общественности усилилась и дошла также и до тех, кто принимает решения — с мнением народа считаются”, — заявила президент зоозащитной организации Nähtamatud Loomad Кристина Меринг, руководящая кампанией, направленной против пушных ферм. ”Теперь продолжится работа над поправками , чтобы второе и третье чтение прошли также успешно”, — добавила Меринг.

В последние годы в эстонской пушной промышленности наблюдается сильный спад: количество животных уменьшилось с 200 000 до менее 2000. Большинство пушных ферм сообщило Ветеринарному департаменту, что в ближайшее время прекращают свою деятельность.

Исследование Kantar Emor, проведенное в сентябре, показало, что 75% населения Эстонии не поддерживает выращивание и умерщвление лис и норок в целях производства меха.

Пушные фермы запрещены в Соединенном Королевстве, Норвегии, Нидерландах, Австрии, Хорватии, Словении, Северной Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словакии, Люксембурге, Бельгии и Чехии. В Дании и Швеции запрещены песцовые фермы.

Законопроект о запрете пушных ферм будет далее рассмотрен во втором чтении, в преддверии которого члены парламента могут предлагать поправки.