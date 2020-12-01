Забота о братьях наших меньших: 7 возможностей начать рождественский месяц с любовью к животным

1. Сегодня устраиваются различные пожертвования и поддерживая Loomus, помогаешь Эстонии стать более дружественным по отношению к животным обществом, а также помогаешь поддержать кампанию по запрету пушных ферм. Сегодняшний день особенно хорош для пожертвований, так как только сегодня Swedbank добавляет свой вклад к тем пожертвованиям, которые сделаны в специальной среде для пожертвований ”Я люблю помогать”. А именно, Swedbank дублирует пожертвования, сделанные на сумму до 30 000 € (на все организации). А это значит, что с помощью твоего пожертвования Loomus сможет совершить в два раза больше! Сделай пожертвование ЗДЕСЬ.

2. Посети сегодня места питания Veg Machine Тарту или на Балтийском вокзале, так как с каждой покупки Veg Machine пожертвует организации Loomus 1 €. Так ты сможешь насладиться хорошей вегетарианской кухней и одновременно с этим поддержать более дружественную по отношению к животным Эстонию.

3. Если же карманы стали тяжеловаты от скопившегося количества центов и вместо фаст-фуда хочется выпить кофе и посидеть в кафе, то возьми путь в кафе Lisanna (Пярну маантеэ, 9), где находится ящик для пожертвований организации Loomus. Там ты сможешь одновременно поддержать местное предприятие вегетарианской кухни, облегчить немного свой кошелёк и помочь животным.

4. Участвуй в аукционе фотохолстов на Facebook! Кафе кошек Nurri пожертвовало организации Loomus три фотохолста, чтобы организация Loomus выставила их на аукцион. Аукцион закончится 2-го декабря в 20:00.

5. Приобрети дружественный по отношению к животным подарок! До Рождества остались считаные недели и они пролетят абсолютно незаметно. Закажи, например, из интернет-магазина работающей в Канаде эстонки Мари Фрюлинг рубашку, толстовку или кружку с красивым дизайном Mari VEGAN Art. Помимо того, что приобретешь вещь с дружественным к животным лозунгом и замечательный подарок с красивой картинкой, сможешь поддержать также и деятельность организации Loomus, так как с продажи каждого товара Фрюлинг пожертвует организации Loomus 50 центов.

6. Купи поддерживающий Эстонию изготовленный без использования меха благотворительный блокнот! Действующая в Тарту компания Kiiks ja Knihv выпустила благотворительные блокноты, доход от продажи которых пойдёт Loomus, чтобы они смоли продолжить свой путь в борьбе за запрет пушных ферм. Блокнот, предназначенный для любителей кошек или собак, можно приобрести в интернет-магазине или в магазине в городе Тарту (Рюйтли, 7).

7. Присоединяйся к мероприятию "Дружественное к животным Рождество" на Facebook. Loomus и другие партнеры призывают всех накрыть рождественский стол вегетарианскими блюдами и дарить подарки, не содержащие животные компоненты. На протяжении всего рождественского месяца в рамках мероприятия будут делиться идеями, какие особенные блюда можно будет приготовить и что подарить. А также среди всех участников будут разыграны аппетитные призы!

Loomus является организацией по защите животных, которая способна отстаивать права животных только благодаря пожертвованиям. Поддержи Loomus и давай вместе сделаем Эстонию более дружественной по отношению к животным!