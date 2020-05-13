13.05.2020, 08:50

Возвращение норок на Хийумаа принесло директору Таллиннского зоопарка премию


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Euroopa naaritsa uus aedik Tallinna loomaaias
Euroopa naaritsa uus aedik Tallinna loomaaiasFoto: Rauno Volmar

Премию за охрану природы имени Ээрика Кумари от Министерства окружающей среды в этом году получит директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран, который скоро 30 лет координирует успешную программу реинтродукции находящейся под угрозой вымирания европейской норки и стал лидером общественного мнения в области охраны природы.

Начатая в 1992 году под руководством Марана программа реинтродукции европейской норки достигла того, что Хийумаа стал родным островом этих мелких хищников.

"Программа является историей успеха всей эстонской охраны природы, потому что выросшие в зоопарке европейские норки смогли успешно размножаться в естественных условиях. По оценкам численность популяции на Хийумаа сейчас составляет 150-210 особей, — сказал министр окружающей среды Рене Кокк. — Рад, что вдобавок к норкам благодаря последовательной работе Тийта Марана встала на ноги и школа молодых ученых, которые помогают реализовать проект норок и теперь делают это на международном уровне".

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