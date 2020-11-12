12.11.2020, 19:52

Воспаление легких, слишком длинные зубы, тесные клетки: таковы печальные будни живущих в эстонских зоомагазинах животных


EST
Воспаление легких, слишком длинные зубы, тесные клетки: таковы печальные будни живущих в эстонских зоомагазинах животных
ELS

После открытия популярного строительного магазина инфолиния Эстонского общества защиты животных (ЭОЗЖ) переполнилась жалобами клиентов магазина, и они продолжают поступать. Люди считают, что условия содержания животных не соответствуют их потребностям, что в магазине слишком шумно, и что посетители мешают животным. Несмотря на это, условия содержания животных в принадлежащем латышам магазине не хуже, чем в других зоомагазинах, считают эксперты ЭОЗЖ.

Естественно, для людей может быть и непривычно видеть животных в продаже в строительном магазине, где постоянно находится множество людей и очень шумно. Однако, согласно общей картине, неподходящие условия строительного магазина можно считать даже хорошими по сравнению с другими магазинами, торгующими животными.

”Конечно, там имеются нарушения, и , разумеется, могло бы быть лучше. Например, у попугаев должна быть возможность лазать по стенам клетки, а в магазине стенки изготовлены из плексигласа. У рыб в аквариумах отсутствует место для укрытия. В первые дни работы магазина некоторые рыбы содержались в круглых банках, что вызывало у них стресс и не обеспечивало нужное качество воды. В то же время, следует обратить внимание на то, что условия содержания животных в латышском магазине лучше, чем чем во многих зоомагазинах.Позитивным является также то, что в строительном магазине у клеток с животными имеются описывающие вид животных и их потребности тексты, которые отсутствуют в большинстве зоомагазинов”, — комментирует посетившая магазин член правления ЭОЗЖ Гейт Карураху.

Общество направило обращение в Ветеринарно-пищевой департамент, который на сегодняшний день сделал магазину предписание. ЭОЗЖ также готово помочь магазину советами в области содержания животных. Предложение помощи также отправлено строительному магазину.

В ЭОЗЖ ежемесячно поступает множество сообщений о животных, содержащихся в зоомагазинах. На данный момент ЭОЗЖ, кроме строительного магазина, также занимается многочисленными жалобами, поступившими на другие зоомагазины — в Ласнамяэ и Мустамяэ в Таллинне и в Пярну.

Зачастую проблемой являются неухоженные и даже больные животные. Например, в начале года ЭОЗЖ занималось случаем, когда у содержащегося в зоомагазине детеныша морской свинки зубы выросли настолько длинными, что он больше не мог есть. Сейчас Общество занимается случаем, когда купленные разными людьми в одном зоомагазине в Мустамяэ морские свинки умерли в своих домах в течение нескольких дней.

”У всех свинок было диагностировано воспаление легких уже на следующий день после покупки. Несмотря на быструю реакцию владельцев и оказание необходимой ветеринарной помощи, здоровье морских свинок было уже настолько подорвано, что их уже нельзя было спасти. Вскрытие подтверждает причину смерти- воспаление легких,” — добавляет руководитель проекта по прямой помощи животным ЭОЗЖ Кайса Камм.

Но это еще не все. К сожалению, является обычным то, что условия содержания животных в зоомагазинах не обеспечивают им возможность вести видовую деятельность и не удовлетворяет их необходимые потребности. Оправдывают это зачастую тем, что животные находятся там временно. Такие условия, в зависимости от вида, животные могут выдержать не более пары дней, но в основной своей массе животные находятся в магазине неделями, если не месяцами. Это причиняет животным уже достаточно сильный стресс и серьезные проблемы со здоровьем, которые становятся головной болью нового владельца, если животное доживает до момента покупки.

Самые большие проблемы с экзотическими животными. Зачастую у работников магазинов отсутствуют знания об экзотических видах, и поэтому они не умеют обеспечить им нужный уход, не могут оценить состояние животного и дать новому владельцу необходимую информацию об условиях содержания животного.

При всем этом очень печальным является то, что новые владельцы животных берут пример с магазина и содержат своих питомцев в подобных же условиях. Поэтому, очень важно, чтобы все зоомагазины делали все от них зависящее, чтобы животные содержались правильно, и являлись бы хорошим примером.

ЭОЗЖ советует скорее приобретать животных напрямую от заводчиков, чем от посредников, т.е. в зоомагазинах. Обязательно следует также проверять репутацию заводчиков и их знания, но на данный момент вероятность получить здоровое и ухоженное животное и качественную информацию о данном виде от заводчика выше.От порядочного заводчика можно получить также советы и поддержку в будущем. Перед покупкой экзотического животного обязательно следует выяснить, есть ли в Эстонии ветеринар, который может лечить данный вид.

Если вы заметите, что в зоомагазине или в каком- либо ином общественном месте условия содержания животных не соответствуют требованиям, или вам кажется, что животное чувствует себя плохо, сделайте фотографию или видео и пришлите ЭОЗЖ на адрес электронной почты info@loomakaitse.ee или пришлите сообщение на Facebook: https://www.facebook.com/eestiloomakaitseselts.

НКО Эстонское общество защиты животных (MTÜ Eesti Loomakaitse Selts) действует с весны 2000 года и объединяет любителей животных, миссией Общества является обеспечение хороших условий для животных и их улучшение, а также предотвращение жестокого обращения с животными.

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