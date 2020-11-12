Воспаление легких, слишком длинные зубы, тесные клетки: таковы печальные будни живущих в эстонских зоомагазинах животных

Естественно, для людей может быть и непривычно видеть животных в продаже в строительном магазине, где постоянно находится множество людей и очень шумно. Однако, согласно общей картине, неподходящие условия строительного магазина можно считать даже хорошими по сравнению с другими магазинами, торгующими животными.

”Конечно, там имеются нарушения, и , разумеется, могло бы быть лучше. Например, у попугаев должна быть возможность лазать по стенам клетки, а в магазине стенки изготовлены из плексигласа. У рыб в аквариумах отсутствует место для укрытия. В первые дни работы магазина некоторые рыбы содержались в круглых банках, что вызывало у них стресс и не обеспечивало нужное качество воды. В то же время, следует обратить внимание на то, что условия содержания животных в латышском магазине лучше, чем чем во многих зоомагазинах.Позитивным является также то, что в строительном магазине у клеток с животными имеются описывающие вид животных и их потребности тексты, которые отсутствуют в большинстве зоомагазинов”, — комментирует посетившая магазин член правления ЭОЗЖ Гейт Карураху.

Общество направило обращение в Ветеринарно-пищевой департамент, который на сегодняшний день сделал магазину предписание. ЭОЗЖ также готово помочь магазину советами в области содержания животных. Предложение помощи также отправлено строительному магазину.

В ЭОЗЖ ежемесячно поступает множество сообщений о животных, содержащихся в зоомагазинах. На данный момент ЭОЗЖ, кроме строительного магазина, также занимается многочисленными жалобами, поступившими на другие зоомагазины — в Ласнамяэ и Мустамяэ в Таллинне и в Пярну.

Зачастую проблемой являются неухоженные и даже больные животные. Например, в начале года ЭОЗЖ занималось случаем, когда у содержащегося в зоомагазине детеныша морской свинки зубы выросли настолько длинными, что он больше не мог есть. Сейчас Общество занимается случаем, когда купленные разными людьми в одном зоомагазине в Мустамяэ морские свинки умерли в своих домах в течение нескольких дней.

”У всех свинок было диагностировано воспаление легких уже на следующий день после покупки. Несмотря на быструю реакцию владельцев и оказание необходимой ветеринарной помощи, здоровье морских свинок было уже настолько подорвано, что их уже нельзя было спасти. Вскрытие подтверждает причину смерти- воспаление легких,” — добавляет руководитель проекта по прямой помощи животным ЭОЗЖ Кайса Камм.