Ворона ограбила лыжника на спуске в Канаде

Мужчина с друзьями катался на лыжах на курорте Сайпресс-Маунтин в тридцати минутах езды от Ванкувера. Лыжники оставили рюкзаки на снегу и готовились к спуску. В это время ворона подлетела к рюкзаку Тугайли, расстегнула его в поисках еды, сунула клюв внутрь и вытащила пакет с личными вещами лыжника. Затем птица поспешила прочь с сомнительной добычей в клюве.

Удалось ли Тугайли вернуть свой пакет, мужчина не уточнил, но смех в кадре подсказывает, что он ничуть не пожалел об инциденте.