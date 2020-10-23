Владелец попавшей под автомобиль кошки отказался оплачивать ее лечение
Зоозащитники из Loomapäästegrupp спасли попавшую под машину кошку, а теперь выясняется, что владельцу животного это было не нужно.
Зоозащитники из Loomapäästegrupp спасли попавшую под машину кошку, а теперь выясняется, что владельцу животного это было не нужно.
По словам активиста Хейки Валнера, в клинике ветеринары сначала были настроены скептически, но благодаря быстрым действиям сейчас кошка, которую зовут Аннабелла, уже восстанавливается. Он сказал, что владелец выпускал животное гулять и ловить крыс и мышей и что все предыдущие его коты погибли под колесами автомобиля.
”По мнению хозяина, нам следовало бы просто усыпить кошку. Он сказал, что у него денег нет и что вся эта чушь с клиникой, лекарствами, клеточным режимом — это все уже издевательство над животным”, — сказал Валнер.
В итоге хозяин официально отказался от животного, и сейчас оно находится под опекой активистов.
Поскольку лечение продолжается, активисты просят помощи:
Loomapäästegrupp MTÜ
EE437700771003183318
или номера для пожертвований:
900 1313 (5.-)
900 1414 (10.-)
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