ВИДЕО | Звери Таллиннского зоопарка с хрустом уминают рождественские елки

10 января — Всемирный день защиты орлов. В это воскресенье обращаем свое внимание на орлов и прочих представителей хищных птиц. Этот праздник получил свое начало от истории успеха в сфере защиты и восстановления популяции белохвостого орлана — птицы, в середине ХХ столетия оказавшейся на грани исчезновения. Белохвостый орлан изображен на гербе США. В этом году День защиты орлов в зоопарке не отмечается — в качестве серии мероприятий. Тем не менее, уличная зона зоопарка — открыта, и все посетители могут лицезреть этих громкоголосых, мощных и величавых птиц. Также можно посмотреть повтор пятничного фейсбук-лайва #loomaaedelutoas.

Белый медведь Распутин теперь смело разгуливает во внутренних помещениях в присутствии сотрудников: во вторник на некоторое время его закрыли, чтобы прибрать и украсить его уличный загон. Мишка отнесся к этому очень спокойно. После недолгого пребывания в помещении, он вновь вышел в загон, с удовольствием исследовал принесенные ему елки, отыскивая припрятанные лакомства. Его одолели дотошные вороны, и Распи, чтобы избавиться от их назойливого внимания, стал закатывать свое мороженое их мяса и овощей во внутреннее помещение.

На следующий день Распи также зашел внутрь в присутствии работников: он понял, что закрытие внутреннего помещения — это нестрашно, и ему нравится, когда сотрудники с ним занимаются и тренеруют его.

Медведица Фрийда оказалась в загоне в затруднительном положении. В среду сотрудники припрятали ее обед — солидный кусок мяса — в необычном месте: на низеньком холмике под кучей елок. Она, конечно, учуяла запах и исследовала кучу, но не захотела верить в этот фортель, потому несколько раз обыскала все обычные места, в которых прячут мясо в загоне. Раскурочила кучу елок она лишь ночью.

Серый журавль, павлины обыкновенные и осоеды по приходе холодов в конце недели переехали в теплые помещения. Также и канадские казарки по зову сотрудников промаршировали через загон кихнуских быков в свои места зимовки и к пруду с проталинами. Дабы не сбивать пернатых с пути, быки в это время исследовали заснеженный загон серых журавлей. Молодых самок журавля отделили от тех, кто постарше, и перевели в новый сад, что обустроили осенью, а также в домик близ Тропического дома, что был построен столярами.