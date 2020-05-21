ВИДЕО | Знакомьтесь с пополнением Таллиннского зоопарка: за время карантина на свет появились очень милые зверушки!

Животные, пока зоопарк был в отпуске, время зря не теряли - природа и во время карантина берет своё - у многих появилось потомство. Например, расправляют крылья птенцы ягнятников-бородачей (он же орел-ягнятник или орел-бородач - Gypaëtus barbatus, хищная птица семейства ястребиных), первые шаги делают родившиеся неделю назад верблюжата, гам стоит в доме японских макак.
"Это были увлекательные два месяца. В том смысле, что весна - время пробуждения для животных и их любовных утех. Они чаще спариваются, размножаются. В каком-то смысле животные и не замечают, что вокруг нет посетителей, у них нет времени смотреть по сторонам и отвлекаться от объекта своей любви", - говорит специалист зоосада Дарья Зубарева.
"Теперь посмотрим, как они будут реагировать на возвращение посетителей, это тоже будет интересно", - добавила она.
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