ВИДЕО: Вместо собаки! Во двор дома в Виймси повадились приходить лисы

Редактор Maakodu Марью Рейтсак опубликовала в социальных сетях милое видео лисицы, которая пришла во двор одного дома в Виймси.
Животное кажется смелым и дружелюбным. По словам хозяина, к ним приходит несколько лисиц. В качестве места для отдыха животные облюбовали себе диван на террасе.
Смотрите видео!
Сегодня утром эта же лиса бегала по двору вместе с кошкой. Смотрите сами!
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