06.10.2020, 12:53

ВИДЕО: Вместо собаки! Во двор дома в Виймси повадились приходить лисы

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ВИДЕО: Вместо собаки! Во двор дома в Виймси повадились приходить лисы

Редактор Maakodu Марью Рейтсак опубликовала в социальных сетях милое видео лисицы, которая пришла во двор одного дома в Виймси.

Животное кажется смелым и дружелюбным. По словам хозяина, к ним приходит несколько лисиц. В качестве места для отдыха животные облюбовали себе диван на террасе.

Смотрите видео!

Сегодня утром эта же лиса бегала по двору вместе с кошкой. Смотрите сами!

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