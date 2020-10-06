ВИДЕО: Вместо собаки! Во двор дома в Виймси повадились приходить лисы

Животное кажется смелым и дружелюбным. По словам хозяина, к ним приходит несколько лисиц. В качестве места для отдыха животные облюбовали себе диван на террасе.

Смотрите видео!

Сегодня утром эта же лиса бегала по двору вместе с кошкой. Смотрите сами!