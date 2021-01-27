ВИДЕО | В Тартуском торговом центре бродила рысь

Эстонское общество охотников распространило сегодня в социальных сетях видео, на котором видно, как уютно чувствует себя зашедшая на территорию Tartu Puumarket рысь.
По словам покупателей, в январе рысь там видели несколько раз. Здесь же во дворе обитают и другие лесные животные, например зайцы и лисы.
Центр торговли деревообработкой расположен на краю Тарту, неподалеку находится перелесок и природоохранная зона Ропка-Ихасте.
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