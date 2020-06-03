03.06.2020, 10:11
ВИДЕО: В Таллинне между многоквартирными домами бегает лось
Жителю Таллинна удалось запечатлеть, как в жилом районе Пирита-Козе бегает лось.
Жителю Таллинна удалось запечатлеть, как в жилом районе Пирита-Козе бегает лось.
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