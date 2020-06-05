05.06.2020, 10:10

ВИДЕО: В Рокка-аль-Маре лебединая семья решила прогуляться по проезжей части

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Похоже, что окрестности таллиннского Музея под открытым небом в Рокка-аль-Маре становятся излюбленным местом семейного отдыха для животных и птиц. Так, несколько недель назад там была замечена медведица с медвежатами, а сейчас — лебединая семья.

Как видно на присланном читателем видео, птицы шли прямо про проезжей части.

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