05.06.2020, 10:10
ВИДЕО: В Рокка-аль-Маре лебединая семья решила прогуляться по проезжей части(1)
Похоже, что окрестности таллиннского Музея под открытым небом в Рокка-аль-Маре становятся излюбленным местом семейного отдыха для животных и птиц. Так, несколько недель назад там была замечена медведица с медвежатами, а сейчас — лебединая семья.
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