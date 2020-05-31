ВИДЕО | В Пирита у проезжей части видели двух лосей. Один из них не побоялся перейти через дорогу

На видео видно, что они идут у дороги в лесу. Сначала находятся на разных сторонах дороги, но потом одно из животных медленным шагом переходит через дорогу.

В тех местах в последнее время несколько раз замечали лосей. В Спасательном департаменте Delfi сказали, что сегодня им об этом не сообщали.

Если вы заметите в городе и возможном опасном для движения месте лося или какое-либо другое дикое животное, следует позвонить по номеру 112.

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