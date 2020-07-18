ВИДЕО: В Пирита лось решил поплавать в море

Читатель RusDelfi прислал в редакцию видео, на котором запечатлел плавающего лося.
По словам читателя, видео снято в столичном районе Пирита.
Читатель RusDelfi прислал в редакцию видео, на котором запечатлел плавающего лося.
По словам читателя, видео снято в столичном районе Пирита.
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