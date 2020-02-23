23.02.2020, 13:00

ВИДЕО: В Ляэнемаа по дороге бегал волк

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ВИДЕО: В Ляэнемаа по дороге бегал волк
HundidHunt - Eesti Rahvusloom Facebook

Вчера вечером читатель Delfi заснял, как в деревне Лийви в Ляэнемаа бегает волк.

Читатель отмечает, что не пугали волка и находящиеся поблизости дома.

Смотрите видео!


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