ВИДЕО: В Ляэнемаа по дороге бегал волк

Вчера вечером читатель Delfi заснял, как в деревне Лийви в Ляэнемаа бегает волк.
Читатель отмечает, что не пугали волка и находящиеся поблизости дома.
Смотрите видео!
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