ВИДЕО | Утро Распутина. Как поживает новый белый медведь в Таллиннском зоопарке?

Белый медведь никуда не спешит — ни в природе, ни в зоопарке. Ему и нельзя слишком быстро двигаться: он может перегреться и получить сердечный приступ. Шерсть медведя — густая, жирная, хорошо держит тепло, кожа под шерстью — темная, также помогает сохранить тепло, а под кожей — жировая прослойка до 11 см.

Если речь идет об охоте — тут медведь весьма быстр: развивает скорость до 40 км/ч.

Нашему же Распи охотиться не надо — вот он никуда и не торопится.

По утру, часов в 10-12, он купается. Сотрудники с детьми в субботу порядка 50 минут ждали, пока Распи прозевается, найдет себе игрушку и дойдет до бассейна. Но ожидание было хорошо оплачено!

По совету координатора программы размножения белых медведей EAZA (Ассоциация европейских зоопарков и аквариумов) Распутина привезли в Таллиннский зоопарк в качестве сожителя к самке белого медведя Фрийде. "По оценке координатора видов, Фрийда и Распутин — подходящие друг другу особи, носители ценных генов. Их встреча состоится, по всей вероятности, в следующем году, в случае успешного спаривания от них можно ожидать потомков с очень хорошими качествами. Это событие особенно: лишь немногим европейским зоопаркам координатор дает разрешение иметь потомство белых медведей", — добавил директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран.

Распутину 13 лет. Он родился в 2007 году в Московском зоопарке. Помимо Йоркшира, Распи жил в зоопарке Нуремберга, Германия, а также во Франции, где осталось 4 потомка. Фрийда родилась в Таллиннском зоопарке, 16 декабря ей исполнится 18 лет. Она произвела на свет Нору, проживающую ныне в зоопарке Вены, а также Арона, который этой осенью переехал в зоопарк Ла-Флеше в рамках программы размножения.