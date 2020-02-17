17.02.2020, 18:50

ВИДЕО | У торгового центра Ülemiste по железной дороге бегал лось

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Põder.
Põder.Foto: Annika Ratt

Читатель Delfi сегодня после полудня заметил в непосредственной близости от торгового центра Ülemiste бегающего по железной дороге лося.

Спасатели команды Ассаку Спасательного департамента направились искать животное, но лось убежал в лес за отелем Susi и, будем надеяться, найдет дорогу обратно домой.

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