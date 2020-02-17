ВИДЕО | У торгового центра Ülemiste по железной дороге бегал лось

Читатель Delfi сегодня после полудня заметил в непосредственной близости от торгового центра Ülemiste бегающего по железной дороге лося.
Спасатели команды Ассаку Спасательного департамента направились искать животное, но лось убежал в лес за отелем Susi и, будем надеяться, найдет дорогу обратно домой.
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Россияне, проживающие в Китае, открыли правду о коронавирусе
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома